До слез и расставания: молодая жена Виктора Павлика рассказала о ревности и скандалах

В мае этого года украинский музыкант Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала младше на 29 лет Екатерина Репяхова, которая является концертным директором артиста. Пара собиралась сыграть пышную свадьбу, но сначала им помешал карантин, а второй раз отменить празднование пришлось из-за смерти младшего сына Виктора Павла Павлика.

Виктор Павлик женился на девушке вдвое моложе его

Екатерина Репяхова активно ведет свой Инстаграм и отвечает на вопросы, которые интересуют ее подписчиков. Так, в своих Инстаграм-сториз Катя ответила на вопросы о ревности и скандалах. Репяхова призналась, что ругалась с Павликом до слез и даже до расставания. Только, по словам Кати, это было давно.

Скриншот с Инстаграм-сториз Репяховой

На вопрос о ревности жена Павлика ответила, что Виктор ее ревновал и даже показала к кому.

Скриншот с Инстаграм-сториз Репяховой

Девушка опубликовала фото, где она позирует с двумя молодыми парнями. «Именно к этим двум красавчикам», — разоткровенничалась Катя.

Источник: 1 Минута