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«До слез!»: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки оригинально раскрыл пол ребенка

«До слез!»: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки оригинально раскрыл пол ребенка

52-летний Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) с молодой возлюбленной необычным образом рассекретили пол будущего ребенка. Итальянский «танцующий миллионер» не стал скрывать радость.

Через несколько недель звезда социальных сетей впервые станет отцом. 25-летняя избранница бизнесмена, модель Шэрон Фонсеки, уже находится на приличном сроке беременности. Влюбленные решили рассказать, кого они ждут. 

Джанлука и Шэрон поделились видео, на кадрах которого они были запечатлены на зеленом лугу. Над ними пролетал вертолет. В один момент из его салона на поле начал падать розовый порошок. Таким образом пара рассекретила, что ждет девочку.

Влюбленные не стали скрывать своей радости: они обнялись и поцеловались. «Мы рады поделиться с вами моментом, когда узнали пол нашего малыша. Мы ждем тебя, маленькая принцесса», — сообщили будущие родители.

 

НАЖМИ И СМОТРИ

Поклонники и звездные друзья Вакки поздравили его. В комментариях отметился и телеведущий Андрей Малахов - он оставил смайлы в виде аплодисментов и конфетти. На что будущий отец ответил: «Спасибо, мужик!» «Великолепное видео, поздравляю вас», «Так трогательно, до слез!», «Самое милое, что я видела за последнее время», — написали фанаты. К слову, ранее девушка миллионера признавалась, что она мечтает именно о дочке.

О грядущем пополнении пара рассказала в мае. Тогда они опубликовали видео. Будущие родители познакомились на съемочной площадке музыкального клипа. Вакки отмечал, что девушка поразила его своей сексуальностью.

Джанлука обожает свою избранницу

Джанлука обожает свою избранницу,

instagram.com/gianlucavacchi

Джанлука не сразу смог завоевать сердце красавицы. В недавнем интервью мужчина признался, что его не смущает разница в возрасте. До встречи с избранницей итальянец не отказывал себе в удовольствии проводить время в компании моделей. При этом Вакки был женат на красавице-брюнетке.

Источник: www.cosmo.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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