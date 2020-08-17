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Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и её представитель дали пресс-конференцию на тему скандала с квартирой, «подаренной» шоумену Бари Алибасову. На мероприятии присутствовали представитель Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая (Линник) и независимый психолог Людмила Терехова.

Напомним, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина приобрела квартиру до брака с продюсером группы «На-на» и в сентябре прошлого года якобы подарила ее новому супругу Бари Алибасову. По её словам, звёздная пара договорилась, что недвижимость завещается внукам Лидии Николаевны — Фоме и Фоке. Однако, в апреле разгорелся скандал, когда Федосеева-Шукшина узнала, что квартира площадью «квадратов» в Новой Москве с 22 октября 2019 года принадлежит гражданину Украины, помощнику Бари Алибасова Сергею Моцарю.

После этого Лидия Николаевна обратилась в суд с иском о признании сделок с квартирой недействительными. На днях Троицкий суд удовлетворил ходатайство адвоката Федосеевой-Шукшиной и арестовал спорный объект, запретив с ним любые сделки и истребовал всё регистрационное дело.

Первой об отношениях заговорила Ольга Шукшина. По её словам, весь скандал можно прекратить раз и навсегда, если Лидия Николаевна подаст на развод.

— Эти люди нанесли удар маме, сильный и подлый, как будто сзади по почкам. Я становлюсь менее терпимой к тому, что происходит вокруг нашей семьи, фамилии. Алибасов и компания пользуются усталостью и эмоциями мамы. Когда его сын кричит, что Бари хочет разводиться, Лидия Николаевна не верит. Она почти каждый день плачет и хочет сама увидеть в глаза мужа! - высказалась Ольга.

При этом по информации защитницы такая возможность уже теоретически имеется.

— По моим данным, Алибасова уже выписали из больницы. Хватит прятаться за водителем Моцарем и адвокатом! Мы призываем к ответу самого Бари Каримовича, - заявили представитель актрисы.

Кроме того, стало известно, что 12 августа полицейские Троицка взяли объяснение у самой Федосеевой-Шукшиной. По словам Вербицкой (Линник), актрису поставили в курс, что была назначена проверка. Лидия Николаевна подтвердила правоохранителям, что не дарила квартиру и считает сделку недействительной.

Источник:www.mk.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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