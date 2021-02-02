Дочь Камалии пошла по стопам матери: завораживающее видео игры на скрипке

Девочек зовут Мирабелла и Арабелла, и они — настоящие красавицы, будущие модели, все в маму.

Камалия уделяет много времени не только их базовому воспитанию, но и в общем раскрытию талантов. Накануне жена Захура опубликовала видео, как ее очаровательная дочь Мирабелла мастерски играет на скрипке.

"Мирабелла на скрипке!! У моих принцесс развился вкус к скрипке, гитаре, фортепиано, перкуссии и, конечно же, к вокалу. Вы можете видеть, что гиперактивная Мирабелла даже не двигается. Она вся в музыке", — написала восхищенная мама.

https://www.instagram.com/tv/CKtJWxvHo3f/?igshid=1mudcym8bdgnp

На видео видно, что с Мирабеллой занимается учитель по музыке, девочка сидит на стуле и играет. Делает это очень вдумчиво, полностью сконцентрирована на своем деле.

Вот что комментаторы пишут под публикацией звездной мамы Мирабеллы Камалии (Натальи Шмаренковой):

Яка розумничка, так уважно грає, — пишет пользователь с ником lidapoddybniak; Талант...Есть в кого!Удачи, — пишет фолловер sidorovasv1959; У ТАЛАНОВИТИХ батьків- ТАЛАНОВИТІ діти!, — пишет подписчик mariyapryhodko.

Напомним, что все новогодние праздники звездная семья провела в Карпатах, на курорте Буковель. Сейчас они вернулись в свой привычный режим как до праздников. Камалия занимается воспитанием дочерей Мирабеллы и Арабеллы, а любимый муж Захур зарабатывает миллионы для семьи.

Сама Камалия ни раз признавалась - она пусть и не так часто выступает, но ее гонорары стартуют от 15 тыс долларов просто за то, что она посетит какое-то мероприятие, а значит женщина явно не бедствует и не висит на шее у мужа.

Источник: 1 Минута