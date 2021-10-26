Дочь-подросток комика Кошевого Варя ввязалась в плохую компанию

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой не скрывает семью от публики

Однако подростковый период одинаково трудный как у девочек, так и у мальчиков. У Варвары Кошевой сейчас переходный возраст, поэтому, естественно, во многом она не находит общий язык с мамой или папой. Но папа терпимо и с пониманием относится к этому, стараясь оградить дочь от поступков, о которых она потом пожалеет.

[caption id="attachment_164173" align="aligncenter" width="481"] Ксения Кошевая и Евгений Кошевой посетили светское мероприятие[/caption]

Учитывая свою профессию, близкий друг президента Украины Владимира Зеленского часто дает интервью и делится подробностями личной жизни с женой, или деталями воспитания тринадцатилетней Вари и семилетней Серафимы.

Младшая дочь Серафима еще ребенок, поэтому и проблемы с ней детские. А вот старшая Варя уже начала проявлять свой острый характер.

[caption id="attachment_208870" align="aligncenter" width="600"] Евгений Кошевой и дочь Варя[/caption]

Евгений Кошевой рассказал историю о том, как больше года назад чего дочь Варя попала в плохую компанию, где у нее начали появляться вредные привычки. О каких именно привычках идет речь, комик не уточнял, но явно дал понять, что ему это вовсе не понравилось.

"Мы пытались немного отстранить ее от них, поэтому она ездила в лагерь в Испанию и Болгарию, летали вместе на отдых в Грецию", — рассказал юморист студии "Квартал 95". В итоге помог не только детокс, но и жесткий разговор — Варвара начала более взросло смотреть на общение с другими и тщательно подбирать своих друзей.

Источник: 1 Минута