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Дочь Уилла Смита хочет жить с двумя любовниками разного пола

Дочь Уилла Смита хочет жить с двумя любовниками разного пола

18-летняя Уиллоу Смит не против полиаморных отношений, а точнее, очень даже за. Об этом она заявила в разговоре с матерью и бабушкой в рамках их общего шоу Red Table Talk.

Джада Пинкет-Смит обсуждала с дочерью самые разные темы, в том числе зависимость от фильмов для взрослых. В этот раз семейство Смитов решило затронуть тему полиаморных отношений, подразумевающих открытый роман одного человека с несколькими партнерами одновременно. «Я люблю мужчин и женщин одинаково. Я не из тех, кто помешан на сексуальных переживаниях, я фокусируюсь на эмоциональной связи, так что я определенно хотела бы отношения и с мужчиной, и с женщиной», — прокомментировала Уиллоу так называемый трипл (отношения трех разнополых людей).

Джада поддержала дочь и заявила, что для нее имеет значение лишь счастье Уиллоу. А вот бабушка звезды Бэнфилд Норрис выразила иное мнение: «Я слушаю вас и стараюсь оставаться непредубежденной, но моя интуиция подсказывает мне, что ваши речи — это просто набор глупых слов».

Чрезмерная откровенность с публикой дает свои результаты. В октябре прошлого года Уиллу Смиту пришлось прокомментировать слухи о том, что они с супругой свингеры-сайентологи. «Давайте-ка кое-что проясним. Мы никогда не были сайентологами и свингерами не были тоже», — заявил актер, после чего Джада со смехом добавила, что для них это чересчур особый стиль жизни.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: секс

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