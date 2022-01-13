«Доживает свои последние дни»: Джек Николсон тяжело болен

Останні кілька років про Джека Ніколсона зовсім нічого не чути. 84-річний актор уже довгий час не з’являвся на публіці й тим більше не знімався в кіно. Виявилось, що його здоров’я різко погіршилося за ці роки. Видання Express повідомило: голлівудська зірка буквально “доживає свої останні дні”.

Наближені до Джека Ніколсона джерела розповіли, що актор страждає на деменцію. Він не залишає свій особняк у Лос-Анджелесі та перебуває під постійним наглядом близьких. «Фізично він гаразд, але його розум зник. Дуже сумно бачити, як такий супер талановитий актор, як Джек, йде таким чином», — заявляє джерело.

Джек Ніколсон отримав рекордну кількість номінацій премії “Оскар”. Його по праву можна назвати одним із найуспішніших акторів Голлівуду. На його рахунку величезна кількість успішних робіт, наприклад, «Сяйво», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Бетмен» та багато інших.

Источник: www.trserial.net.ua/

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