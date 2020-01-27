Dolly Parton challenge: как мир захватил флешмоб от кантри-певицы

Американская кантри-певица Долли Партон "заразила" мир своим удачным мемом.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, Партон в коллаже из 4-х фотографий, которые бы она опубликовала в различных соцсетях, решила показать четыре стороны себя – профессиональную, семейную, стильную и сексуальную. Ее пример сразу превратился во флешмоб и стал популярным даже среди звезд.

21 января 74-летняя Долли Партон представила четыре фотографии: для профессионального сетевого сайта LinkedIn – в строгом костюме; для семейного Facebook – Долли в веселом рождественском свитере; для Instagram, ориентированного на эстетику, черно-белая фотография стильной Долли с гитарой в руках. И для приложения Tinder, Долли Партон в костюме кролика Playboy.

“Найдите женщину, которая может сделать все это”, – подписала фотоколлаж Долли.

Смысл коллажа в том, что нужно взять четыре собственных фотографии, которые бы подходили для публикации в определенных социальных сетях.

LinkedIn – это социальная сеть для поиска и налаживания деловых контактов.

Facebook – одна из самых популярных социальных сетей, где люди зачастую публикуют фото своей семейной жизни.

Instagram – это место, где обычно выставляют фотографии ярких вечеринок, профессиональных фотосессий и так далее.

Tinder – знаменитая социальная сеть для знакомств с людьми. Сюда подходят и пикантные фото.

Много людей по всему миру последовали примеру Долли и стали создавать собственные коллажи.

Вот пример от украинской рэп-исполнительницы Алены Савраненко (Alyona Alyona):

А кто-то создавала и шутливые коллажи, например с Леонидом Брежневым:

Facebook

Источник: bykvu.com/

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