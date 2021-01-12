Домашняя пицца в духовке с хрустящими бортиками: простой рецепт вкусного теста на воде, молоке и дрожжах

Домашняя пицца в духовке ничем не уступает той, которую готовит настоящий пиццайоло. Получается даже вкуснее и намного дешевле.

Простой рецепт теста для пиццы:

Теплая вода – 100 мл

Молоко – 60 мл

Мука – 230 г

Сухие дрожжи – 3 г

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Приготовление

В миску влить теплую воду и молоко. Добавить сухие дрожжи и размешать. Затем всыпать две столовых ложки муки и перемешать. Опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки.

Если будете готовить со свежими дрожжами, понадобится 9 грамм.

Затем добавить соль, размешать. Всыпать муку, которая осталась. Влить растительное масло, замесить тесто для пиццы. Оставить тесто в тепле на один час.

Как приготовить домашнюю пиццу?

Рецепт пиццы в духовке

На противне, застеленном пергаментом или силиконовым ковриком, растягиваем тесто руками в круг или в прямоугольник. В процессе формируем бортики.

Смазываем основу соусом или кетчупом. Выкладываем любимую начинку. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем примерно 17 минут при 220 градусах. За 5-7 минут до готовности посыпаем пиццу тертым сыром.

Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

Источник: 1 Минута