Домашняя пицца в духовке с хрустящими бортиками: простой рецепт вкусного теста на воде, молоке и дрожжах
Домашняя пицца в духовке ничем не уступает той, которую готовит настоящий пиццайоло. Получается даже вкуснее и намного дешевле.
Простой рецепт теста для пиццы:
- Теплая вода – 100 мл
- Молоко – 60 мл
- Мука – 230 г
- Сухие дрожжи – 3 г
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Приготовление
В миску влить теплую воду и молоко. Добавить сухие дрожжи и размешать. Затем всыпать две столовых ложки муки и перемешать. Опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки.
Если будете готовить со свежими дрожжами, понадобится 9 грамм.
Затем добавить соль, размешать. Всыпать муку, которая осталась. Влить растительное масло, замесить тесто для пиццы. Оставить тесто в тепле на один час.
Как приготовить домашнюю пиццу?
Рецепт пиццы в духовке
На противне, застеленном пергаментом или силиконовым ковриком, растягиваем тесто руками в круг или в прямоугольник. В процессе формируем бортики.
Смазываем основу соусом или кетчупом. Выкладываем любимую начинку. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем примерно 17 минут при 220 градусах. За 5-7 минут до готовности посыпаем пиццу тертым сыром.
Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
Источник: 1 Минута