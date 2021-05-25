Домашний сливочно-картофельный, луковый и сырный пирог с добавлением лука-порея 

Ингредиенты

25 г сливочного масла

2 мелко нарезанные луковицы

1 мелко нарезанный лук-порей (по желанию)

1 столовая ложка листьев тимьяна (по желанию)

700 г мучного картофеля, разрезанного на четвертинки и толстых ломтиков

150 мл двойных сливок

125 г зрелого чеддера, натертого на терке

2 зеленых луковицы (по желанию), мелко нарезанные

Для кондитерских изделий

200 г простой муки, плюс дополнительно для присыпки

50 г цельнозерновой или ржаной муки

щепотка кайенского перца (по желанию)

125 г сливочного масла

1 яйцо

Пирог для всей семьи

Методика

Шаг 1

Чтобы приготовить тесто, насыпьте муку, щепотку соли и кайенский перец, если используете, в большую миску. Смешайте, затем втирайте масло кончиками пальцев, пока смесь не станет рассыпчатой. Смешайте яйцо и 1 столовую ложку холодной воды с помощью ножа для столовых приборов. Свернуть тесто в шар, накрыть крышкой и охладить 30 мин. Немного вымесите, пока он не станет мягким, затем раскатайте, пока он не станет достаточно большим, чтобы покрыть форму для пирога глубиной 20 см. Выровняйте блюдо, продвигая тесто к краю, затем обрезайте. Охладите, пока не понадобится.

Шаг 2

Тем временем для начинки нагрейте масло в большой кастрюле до образования шипения и готовьте лук с некоторыми приправами, а также лук-порей и тимьян, если используете, в течение 12-15 минут, пока он не станет мягким и липким. Добавьте картофель в луковую смесь, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут, периодически помешивая, пока картофель не сломается при нажатии деревянной ложкой. Полить кремом, помешивать минуту, затем выключить огонь и дать немного остыть.

Шаг 3

Разогрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6 с противнем внутри. Перемешайте половину чеддера и большую часть зеленого лука с картофелем и луковой смесью. Разложите половину оставшегося чеддера на основе кондитерской формы, затем добавьте начинку для кончиков. Посыпать остальным сыром и зеленым луком. Выпекать на горячем противне 40-45 минут, пока тесто не станет темно-золотистым, а начинка не начнет пузыриться. Достаньте из духовки и дайте постоять не менее 10 минут. Подавайте горячим или дайте остыть, пока он не станет теплым.

Источник: 1 Минута