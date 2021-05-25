Дорофеева прокомментировала развод Позитива с Анной Завгородней

Дорофеева впервые прокомментировала развод Позитива

Ранее Надежда Дорофеева, которой долгие годы приписывали роман с Позитивом, никак не высказывалась на этот счет, однако теперь, когда решение о разводе принято окончательно, молчать больше не имеет смысла.

Свой комментарий Надежда Дорофеева, которая выступает под псевдонимом DOROFEEVA, рассказала в интервью программе телеканала 1+1 "Життя відомих людей".

Позитив и его бывшая жена Анна

"Я, конечно же, знаю гораздо раньше об этой ситуации, поэтому сейчас никакой драмы уже нет. Для любого человека, чей совместный жизненный этап заканчивается, он всегда настолько тяжелый, ведь они же выросли вместе. Поэтому это решение было трудным для них обоих. Я уверена", – открыто рассказала Надежда Дорофеева.

Напомним, что Анна Завгородняя (Андрийчук) — бывшая супруга музыканта Позитива. О своем решении развестись она сообщила через Ютуб-сериал Насти Каменских "Девочки рулят", который подруги снимали в Мексике. На тот момент именно певица Настя Каменских оказалась тем самым близким и родным человеком, который поддержал Анну после такого болезненного разрыва.

Однако даже несмотря на то, что отношения закончились, никто из экс-партнеров не захотел раскрывать причину расставания.

Сразу после новости о разводе Анна Андрийчук стала публиковать в Инстаграм-профиле довольно вызывающие женские снимки, за которыми с интересом наблюдает мужская часть аудитории. Что скажет на это Позитив — сейчас это девушку абсолютно не волнует. Теперь она свободная и счастливая.

Источник: 1 Минута