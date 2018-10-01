Дорогой Нью-Йорк: город, который стоит каждого потраченного цента

Город-романтик, город-циник, город-убийца. Хоть раз в жизни его должен увидеть каждый. Влюбиться или возненавидеть – разницы нет никакой.

Штаты стали 60-й страной в моем списке путешествий. Я долго откладывала визит сюда, хотя заставка рассветного Нью-Йорка украшала экран моего телефона целых два года.

Цифра 60 не просто так упомянута. Я видела много мегаполисов в Европе, Азии, Африке и на Среднем Востоке. Сложно избегать банальностей, описывая Нью-Йорк, но все же этот город ни на что не похож. Каждый здесь найдет то, что захочет. Кварталы Гарлема, пронизанные звучанием хип-хопа, богемный и медленный Сохо, шумный и занятой финансовый район, совсем неамериканский Чайнатаун, спальные Ист- и Вест-Сайд и Бродвей, объединивший всех, ведь это самая длинная улица Нью-Йорка (более 50 км).

Для первичного погружения в местную атмосферу рекомендую выделить неделю. Остановиться лучше на Манхэттене – все самое интересное там. Поехали!

Жилье

Жить в Нью-Йорке дорого. Очень дорого. Комната в отеле на Манхэттене обойдется минимум в $150, койко-место в общем номере хостела – $50 и дороже. Согласно Airbnb, средняя цена за ночь в квартире – $280, в отдельной комнате – $101.

Будьте внимательны при бронировании через Booking.com, в стоимость, которая выдается через поиск, не сходят:

туристический сбор ($3,50 за ночь);

налог (14,75%);

плата за уборку;

курортный сбор (не во всех отелях, но обычно $32 за ночь).

В итоге и так немаленькая сумма становится заоблачной. При заселении будет сделана предавторизация – security deposit – на случай, если вы что-нибудь сломаете или украдете. В среднем это $45 за ночь. После выселения, если все в порядке, эти деньги вернут на ваш банковский счет.

В Нью-Йорке, да и в Штатах в целом за все всегда нужно платить. С этой мыслью лучше смириться сразу.

Перелет

С этим дела обстоят намного лучше. Авиакомпании периодически устраивают распродажи, и билеты с приятными стыковками можно купить в среднем за $500 в обе стороны. Так летают AirFrance, KLM и Turkish Airlines. Следите за обновлениями и сможете ухватить даже прямой перелет Киев-Нью-Йорк-Киев от МАУ.

Приземлится ваш самолет в аэропорту Кеннеди (JFK). Оттуда добраться на чудо-остров Манхэттен тот еще квест. Можно дорого и не быстро (1 час без пробок) на такси: желтое – $100, Убер – $70. Можно дешево и еще медленнее на AirTrain (20 минут, $5) до Jamaica Station и на метро (около 50 минут, $2,75).

Транспорт

По городу можно передвигаться на такси, на метро, на автобусах и на велосипедах. Поездка на Убере в пределах Манхэттена (из района в район) будет стоить около $30. Самый дешевый и быстрый вариант – метро. Стоимость одной поездки – $2,75. Однако этот вариант также не для слабонервных. Нью-йоркское метро – это преисподняя на земле. Там грязно и очень жарко. Это одно из самых старых метро в мире, здесь постоянно проходят ремонтные работы и часть линий перекрыта. Это нужно отслеживать в мобильных приложениях. Их масса, попробуйте New York Subway MTA Map.

Официальное количество станций – 472, суммарная длина путей – 1370 км. Разобраться сложно, но имеет смысл. В конечном итоге это существенно сэкономит время и деньги.

Еда

Нью-Йорк – это столица самой вкусной и разнообразной еды в мире. Нет никакого смысла перечислять, здесь вы найдете все. Более того, еда здесь присутствует в самых различных проявлениях – кофейни, рестораны, забегаловки take away, фургоны, рынки, доставка. Особый шик смаковать кухни народов мира из уличных фургонов. Только не путать с маленькими прицепами, где продают хот-доги и претцели. Вам нужны именно большие фургоны. Наблюдала картину, когда парочка фургонов с различной едой въехала на Уолл-стрит во время ланча, и сразу же выстроилась очередь голодных «белых воротничков». Я тоже греческую питу за $8 съела. И, надо сказать, массу удовольствия получила.

Отдельная любовь – фургоны с мороженным. Средняя цена – $5. Порции большие, вкусы классические – ванильное и шоколадное. А вот топинги можно выбирать по вкусу: миндальные хлопья, кокосовая стружка, шоколадные капли, разноцветная посыпка, измельченный арахис. Летним хитом являются слаши. Это не мороженное и не напиток, а ледяная крошка со всевозможными вкусами и цветами.

Еда в Нью-Йорке тоже стоит недешево. И, в чем парадокс, сэкономить, покупая в супермаркетах, не получится. Чашка капучино в среднем стоит $4, кофейный милк-шейк – $6, порция лапши рамен – $13. И не забывайте о чаевых, 10% – это минимум, а лучше 15-20%.

Достопримечательности

А об этом целую книгу писать надо. Но из главного – Таймс-сквер, Центральный парк (а в нем тот самый фонтан из сериала «Друзья»), Бруклинский мост, дом-утюг (Flatiron Building) и величественный собор Святого Патрика. И обязательно поднимитесь на Top of the Rock NYC в Рокфеллер-центре, чтобы поздороваться с Empire State Building и просто почувствовать себя покорителем мира. Стоит идти на закате. Входной билет – $44, лучше бронировать онлайн и выбрать время, чтобы не стоять в очереди.

Есть смысл посмотреть мюзикл на Бродвее. Купить билет можно на сайте broadway.com. Стоит около $100, но на всю жизнь запомните. Высший класс!

Нью-Йорк – парень шумный: неумолкающие звуки сирен, гул кондиционеров, крики прохожих, шум автомобильных двигателей, звуки музыки и пения. Город очень мультикультурный, и люди, надо признать, здесь не слишком приветливые. Просто их очень много и каждый изо всех сил старается найти свое место под солнышком. К этому надо подготовиться, чтобы не быть шокированным. Осведомлен значит вооружен.

Красивого и вкусного вам Нью-Йорка!

Все фото автора.

Валерия Тимофеева

Источник: http://vokrugsveta.ua

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