Дослідники назвали ідеальні кольори для інтер’єру

Щоб створити в приміщенні атмосферу спокою і затишку дослідники радять використовувати конкретні кольору.

Велике дослідження, проведене виробником паперу Г. Ф. Смітом спільно з університетом Сассекса, доводить, що колірні переваги у багатьох людей збігаються. Автори дослідження виявили, що колірна палітра зеленого і синього виявилася найпопулярнішою. Про це повідомляє Mindbodygreen.

Згідно з дослідженням, коли люди дивляться на ці кольори – особливо темно-синій – їх серцевий ритм фізично знижується, створюючи відчуття спокою і розслаблення.

Як досліджували

У дослідженні взяли участь 26 000 чоловік з 100 країн. Їх запитували про переваги в кольорах протягом чотиримісячного періоду в 2017 році. Учасники називали свій улюблений колір, а також пояснення того, чому вони вважають за краще той чи інший відтінок. Незважаючи на те, що результати включали практично всі мислимі кольору, на першому місці були сині та зелені кольори з відтінком блакитно-зеленого під назвою Marrs Green, який отримав звання улюбленого кольору людей у ​​всьому світі.

Одне з перших кольорових досліджень, проведених ще в 1893 році на Всесвітній виставці в Чикаго, також показало, що синій колір був улюбленим кольором респондентів.

Дослідники також з’ясували, чому більшість учасників опитування зійшлися в свою перевагу синього і зеленого кольорів. Виявляється, простежується зв’язок між відтінком і емоціями.

«По-перше, чим насиченіший колір, тим більше він пов’язаний з порушенням і стимуляцією. По-друге, чим світліше колір, тим більше він пов’язаний зі спокоєм і розслабленням », – вважає професор університету Сассекса Анна Франклін. З цими емоціями і пов’язана палітра кольорів синього і зеленого – вони діють на людину заспокійливо.

Як підібрати поєднання кольорів в інтер’єр е

Мікс зеленого і синього кольорів, а також всіляких їх відтінків, створять в приміщенні атмосферу розслаблення і допоможуть відчути релакс. Наприклад, можна вибрати підодіяльник світло-зеленого або ніжно-блакитного кольорів. Релакс, музика і заспокійливі кольори будуть створювати в спальні доброчинну атмосферу для сну.

З синім або блакитним відтінками поєднується насичений колір марсала. Додайте елемент декору в вашу вітальню або спальню. Також можна додати яскраві фарби до старих меблів самостійно – до того ж, це набагато дешевше, ніж покупка нових предметів. Синій – колір релаксу. Повісьте в передпокої картину із зображенням океану (або будь-яку іншу картину у синій рамі) або прикрасьте кухню блакитними елементами – ваші гості оцінять такий вибір.

Додайте трохи заспокійливої ​​атмосфери на свою кухню за допомогою посуду синього або зеленого відтінків. Замість посуду можна додати в інтер’єр серветки – фіолетовий колір або синій чудово підійдуть. І не забувайте про квіти. Це не тільки красивий елемент декору, але і користь для всіх мешканців будинку, відзначають експерти.

Источник: navkolonas.com

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