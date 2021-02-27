Друг Аллы Пугачевой Валентин Юдашкин впервые рассказал о тяжелой борьбе с раком

В конце 2016 года модельеру сделали операцию на почке. Однако потом врачи буквально ошарашили его — проблема куда серьезнее, и заключается в раке пищевода.

Валентин Юдашкин тогда настоял, чтобы ни родные, ни друзья, ни коллеги знаменитого модельера не рассказывали в СМИ или поклонникам о проблемах со здоровьем.

Валентин Юдашкин не хотел, чтобы его фанаты "видели слабым", поэтому лишний раз не говорил о болезни

Только сейчас модельер впервые рассказал о своей борьбе с раком.

Легендарный кутюрье Юдашкин стал героем программы "Живите сегодня все" на канале "Дождь", где рассказал о своих главных трудностях жизни, многочисленных обследованиях и вере в выздоровление.

Юдашкин рассказал, что первые признаки рака были у него с того момента, как его начали мучать головные боли. Он обратился в клинику, прошел обследование, сделал МРТ. После этого ему и поставили этот диагноз.

Валентин Юдашкин

Осложняло ситуацию то, что недуг очень стремительно развивался. Сначала почки, потому метастазы нашли уже в голове, и это все произошло менее, чем за год. Однако врачи подозревали, что это все из-за возраста.

Самое тяжелое в болезни — рассказать родным

На удивление, его близкие восприняли новость спокойно, и всеми силами поддержали Валентина.

Из-за болезни в 2016 году дизайнер не смог появиться на закрытии своего показа в Париже. Вместо него коллекцию представляла дочь Галина со своим сыном.

Сейчас Валентин поставил здоровье на первое место в приоритетности и тщательно за ним следит

Признается, что живет "кварталами", получая терапию как "глоток воздуха" на какой-то период времени.

Источник: 1 Минута