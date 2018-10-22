Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:22
Просмотров: 49

Два дня не приходила в себя: Виктория Бэкхем срочно отправилась на лечение

Два дня не приходила в себя: Виктория Бэкхем срочно отправилась на лечение

Дэвид Бэкхэм заявил, что брак с Викторией - это постоянный и тяжелый труд

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отправилась на лечение в санаторий в Баден-Бадене из-за двух дней плохого психического состояния. По словам инсайдера, девушка после того, как узнала об интервью мужа, два дня не приходила в себя. Причиной сильного нервного напряжения стали слова ее мужа Дэвида Бэкхема об их супружеской жизни, сообщает газета The Sun.

Дэвид Бэкхэмв интервью с изданием Sunday Project заявил, что долгий брак с Викторией — это "постоянный и тяжелый труд, и с годами с романтикой дела обстоят все сложнее". При этом накануне, певица журналу Vogue положительно описывала их брак.

 

"Она в шоке от того, что он мог сказать такие бездушные вещи и публично опозорить ее. Когда она узнала об интервью, в доме Бекхэмов будто взорвалась ядерная бомба", – рассказал инсайдер о реакции Виктории на интервью ее мужа.

Он отметил, что знаменитость была разбита и два дня провела в слезах. Сейчас она находится на лечении в санатории Баден-Баден.

Источник: styler.rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ученые рассказали о неожиданной пользе брака
09.10.2018 10:31    260
Ани Лорак разводится, — нотариусы
08.10.2018 09:11    781
Что делать, если раздражают родственники партнера
27.09.2018 09:53    221
Столкновение характеров в семейных отношениях. Как достичь гармонии?
26.09.2018 02:15    202
Кризис семьи: почему украинцы не рожают и не женятся?
21.09.2018 09:53    311
Приемная дочь Вуди Аллена рассказала о том, как начинался их роман
18.09.2018 01:58    267
Брэдли Купер рассказал про отцовство и семейную жизнь с Ириной Шейк
17.09.2018 09:33    268
39 лет вместе: Юлия Тимошенко поделилась трогательным фото с мужем
17.09.2018 08:55    720
День рождения Колина Ферта: топ-7 ярких ролей образцового джентльмена
10.09.2018 12:12    202
Мифы о браке: 10 заблуждений и их опровержения
07.09.2018 08:39    303
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 