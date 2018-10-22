Два дня не приходила в себя: Виктория Бэкхем срочно отправилась на лечение

Дэвид Бэкхэм заявил, что брак с Викторией - это постоянный и тяжелый труд

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отправилась на лечение в санаторий в Баден-Бадене из-за двух дней плохого психического состояния. По словам инсайдера, девушка после того, как узнала об интервью мужа, два дня не приходила в себя. Причиной сильного нервного напряжения стали слова ее мужа Дэвида Бэкхема об их супружеской жизни, сообщает газета The Sun.

Дэвид Бэкхэмв интервью с изданием Sunday Project заявил, что долгий брак с Викторией — это "постоянный и тяжелый труд, и с годами с романтикой дела обстоят все сложнее". При этом накануне, певица журналу Vogue положительно описывала их брак.

"Она в шоке от того, что он мог сказать такие бездушные вещи и публично опозорить ее. Когда она узнала об интервью, в доме Бекхэмов будто взорвалась ядерная бомба", – рассказал инсайдер о реакции Виктории на интервью ее мужа.

Он отметил, что знаменитость была разбита и два дня провела в слезах. Сейчас она находится на лечении в санатории Баден-Баден.

Источник: styler.rbc.ua

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