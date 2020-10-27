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Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой

Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой

Актер опубликовал эту новость в своем Инстаграм-аккаунте с фотографией свидетельства о разводе.

Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой
Свидетельство о рассторжении брака

Это уже второе расторжение брака между Новиковой и Жигуновым – пара не прокомментировала причины и временно ограничила доступ к комментариям на своих страницах.

Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой
Сергей Жигунов и его дважды бывшая жена Новикова
Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой
Сергей Жигунов и Вера Новикова на первом знакомстве

Впервые заслуженный артист России сделал предложение Вере еще в 1985 году, но в 2007 их союз распался из-за романа Жигунова с партнершей по вышеупомянутому сериалу, актрисой Анастасией Заворотнюк.

Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Но уже в 2010 мимолетные страсти остыли, а Сергей вернулся в семью к Новиковой, которая его простила и согласилась вновь подать заявление в ЗАГС.

Спустя десять лет история повторяется – среди журналистов особенно популярна версия о новой молодой пассии актера, журналистке Виктории Ворожбит.

Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

Официального подтверждения романа, кроме как снимков от папарацци, пока нет. Но все обратили внимание на схожесть Ворожбит с Заворотнюк.

Два раза в одну реку: Сергей Жигунов второй раз развелся с одной и той же женой

Но пока 57-летний Жигенов опять завидный жених.

Источник: 1 Минута

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