Дівчата розповіли про найдієвіші способи відшивати хлопців

Користувачки соцмереж поділилися своїми історіями про те, як вони уникали залицяння хлопців, які їм не подобалися або здавалися занадто наполегливими. Про це вони розповіли в тред в Twitter, розпочатому Hanna Ines Flint, передає Lenta.

Деякі вдавалися до допомоги подруг. «Мене часто просили грати агресивну дівчину-лесбіянку. Я приходила, приводила з собою високих хлопців (моїх приятелів) і будувала краще обличчя стерви, на яку була здатна», — зізналася Gemma. Інші брехали про свій вік. «Коли мені було вже 18, я все одно говорила чоловікам, які були старші, що мені 16», — ділилася своїм досвідом Nikki. Юзер GracieSuperKitten розповіла, що називала себе гендерно-нейтральною, і це часто допомагало їй позбавлятися від набридливих залицяльників.

З’ясувалося, що в екстреній ситуації дівчата можуть просити допомоги друзів, навіть не попереджаючи їх про це. «До моєї подруги якось раз приставав переляканий її хлопець. А потім він раптово підійшов до мене і запитав: «Ти її наречений, так?». Хоча вона мені нічого і не сказала заздалегідь, я кивнув», — написав Amazing Prizzini. Користувачка Honey Baby зізналася, що носить на роботу несправжнє обручку, щоб відлякувати хлопців, які їй не до смаку.

Hanna Ines Flint почала тред, щоб привернути увагу до скандалу навколо відносин актриси Наталі Портман і композитора Мобі. Музикант у своїй новій біографічній книзі написав, що у нього були нетривалі стосунки з Портман, коли їй було 20, а йому вже за 30. Актриса спростувала цю інформацію, заявивши, що в той час їй було лише 18, і романтичних відносин у них з Мобі не було. Після цього деякі користувачі встали на бік Портман, припустивши, що Мобі використовував роман з дівчиною заради піару своєї книги.

Источник: aspekty.net

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