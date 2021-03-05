Двухуровневый бассейн и приматы-соседи. Харьковские аллигатор и агути переехали в новые вольеры
Этого аллигатора зовут Вера. Недавно красавица в рамках реконструкции городского зверинца переехала в новые просторные апартаменты площадью 42 квадратных метра.
Рептилия новый вольер в экспозиции «Южная Америка» осваивает постепенно и очень осторожно, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.
Но все равно уже успела выбрать себе любимое место - двухуровневый бассейн с подогревом.
Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка
Вода у ньому підтримується на позначці 23-25 градусів тепла, а завдяки двом рівням (мілині і глибині), алігатор сам обирає: причаївшись, спостерігати за тим, що відбувається навколо, або ж в лічені секунди сховатися від сторонніх очей. Важливою у вольєрі є і температура повітря. Її підтримують на рівні 22 градусів.
Кроме того, сохранять тепло в Верином вольере помогает еще и специальный кварцевый песок на полу, а такой важный для рептилий ультрафиолет обеспечивают инфракрасные лампы.
Между тем еще одно новоселье прошло у этих маленьких пушистиков - центральноамериканских агути.
Но вот в новых апартаментах их уже ждали соседи - мармазетки. Приматы поселились здесь раньше, впрочем, новых друзей самцы Адам, Лунтик и Масяня приняли довольно гостеприимно.
Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка
Адже по суті агуті займають лише нижній ярус вольєру, вкритий сосновою корою, яку для створення оптимального клімату щоденно зволожують. З усього видно, що агуті і новими апартаментами, і сусідами задоволені: вони із насолодою гризуть соковиті фрукти і овочі, після чого чепуряться, бігають своєрідними лабіринтами з труб або відпочивають у затишних будиночках.
Чуть позже, говорит Жанна Сивуха, к приматам с грызунами должен присоединиться новый сосед - ленивец.