Двухуровневый бассейн и приматы-соседи. Харьковские аллигатор и агути переехали в новые вольеры

Этого аллигатора зовут Вера. Недавно красавица в рамках реконструкции городского зверинца переехала в новые просторные апартаменты площадью 42 квадратных метра.

Рептилия новый вольер в экспозиции «Южная Америка» осваивает постепенно и очень осторожно, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Но все равно уже успела выбрать себе любимое место - двухуровневый бассейн с подогревом.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Вода у ньому підтримується на позначці 23-25 градусів тепла, а завдяки двом рівням (мілині і глибині), алігатор сам обирає: причаївшись, спостерігати за тим, що відбувається навколо, або ж в лічені секунди сховатися від сторонніх очей. Важливою у вольєрі є і температура повітря. Її підтримують на рівні 22 градусів.

Кроме того, сохранять тепло в Верином вольере помогает еще и специальный кварцевый песок на полу, а такой важный для рептилий ультрафиолет обеспечивают инфракрасные лампы.

Между тем еще одно новоселье прошло у этих маленьких пушистиков - центральноамериканских агути.

Но вот в новых апартаментах их уже ждали соседи - мармазетки. Приматы поселились здесь раньше, впрочем, новых друзей самцы Адам, Лунтик и Масяня приняли довольно гостеприимно.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Адже по суті агуті займають лише нижній ярус вольєру, вкритий сосновою корою, яку для створення оптимального клімату щоденно зволожують. З усього видно, що агуті і новими апартаментами, і сусідами задоволені: вони із насолодою гризуть соковиті фрукти і овочі, після чого чепуряться, бігають своєрідними лабіринтами з труб або відпочивають у затишних будиночках.

Чуть позже, говорит Жанна Сивуха, к приматам с грызунами должен присоединиться новый сосед - ленивец.





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