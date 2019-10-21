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Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о формуле успеха

Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о формуле успеха

Актер признался, что 20 лет работал неумолимо и трудно

Американский актер Дуэйн Джонсон, известный по прозвищу "Скала" поделился своей формулой успеха. Мотивационный пост он опубликовал на своей странице в Instagram и его оценили уже около 3 млн подписчиков.

Звезда "Форсажа" заявил, что долгое время старательно работал "этими двумя большими лапами динозавра", чтобы достичь успеха и открыть собственное дело. 

"Прежде чем вы станете "боссом", я призываю вас сначала иметь менталитет босса. Путь к успеху всегда начинается с того, что у вас в голове. Менталитет побеждает", – считает актер.

На снимке в руках у актера бутылка люксовой марки артезианской воды Voss. Этим летом "Скала" приобрел долю в капитале марки и стал бренд-партнером этой компании. Вместе со своими партнерами он хочет создавать инновации с помощью лучших в своем классе продуктов. 

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Источник: comments.ua

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