Дымный пряный рис с овощами: незабываемо вкусное блюдо для ужина
Ингредиенты
25 г кешью
4 столовые ложки оливкового масла
1 кукурузный початок
250 г радужной молодой моркови, разрезанной пополам
2 мелко нарезанных красных луковицы
2 мелко нарезанных стебля сельдерея
2 больших красных перца, мелко нарезанных
3 измельченных зубчика чеснока
2 столовые ложки приправы каджун
1½ столовой ложки копченой паприки
1 ч.л. пасты из чипотле
2 столовые ложки томатного пюре
200 г семейных помидоров черри, разрезанных пополам
Фасоль 400 г, высушенная и промытая
400г банка помидоров черри
300 г длиннозерного риса, промытого
400 мл овощного или веганского бульона
1 столовая ложка красного винного уксуса (веганские варианты легко доступны)
2 ст.л. сахарной пудры
2 зеленых лука, мелко нарезанных
Метод
Шаг 1
Обжарьте кешью в большой кастрюле или запеканке на среднем огне до золотистого цвета. Снять с огня, дать остыть, затем крупно нарезать. Нагрейте 1 столовую ложку масла в той же сковороде на сильном огне, затем обжарьте кукурузу с каждой стороны в течение 20 секунд, чтобы она обугливалась. Снимите со сковороды, отставьте в сторону, затем добавьте морковь и обжаривайте 5 минут. Снимите со сковороды и отложите.
Шаг 2
Нагрейте оставшееся масло в той же сковороде на среднем огне и обжарьте лук и сельдерей в течение 10 минут, пока они не станут мягкими и слегка окрашенными. Добавьте перец и чеснок, затем обжарьте еще 5 минут, прежде чем добавить приправу каджун, копченую паприку, пасту из чипотле и томатное пюре. Обжаривать 1 мин, пока специи не станут ароматными, затем добавить помидоры черри и жарить еще 2 мин.
Шаг 3
Добавьте фасоль, консервированные помидоры, рис, бульон, уксус и сахар, затем перемешайте, пока все не смешается. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и тушите под крышкой 35-40 минут на среднем или слабом огне, помешивая на полпути, пока рис не приготовится и не впитается жидкость.
Шаг 4
Отрежьте кукурузу от початков и смешайте ее с рисом вместе с морковью. Приправьте и украсьте зеленым луком и кешью.
Источник: 1 Минута