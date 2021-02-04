Дымный пряный рис с овощами: незабываемо вкусное блюдо для ужина

Ингредиенты

25 г кешью

4 столовые ложки оливкового масла

1 кукурузный початок

250 г радужной молодой моркови, разрезанной пополам

2 мелко нарезанных красных луковицы

2 мелко нарезанных стебля сельдерея

2 больших красных перца, мелко нарезанных

3 измельченных зубчика чеснока

2 столовые ложки приправы каджун

1½ столовой ложки копченой паприки

1 ч.л. пасты из чипотле

2 столовые ложки томатного пюре

200 г семейных помидоров черри, разрезанных пополам

Фасоль 400 г, высушенная и промытая

400г банка помидоров черри

300 г длиннозерного риса, промытого

400 мл овощного или веганского бульона

1 столовая ложка красного винного уксуса (веганские варианты легко доступны)

2 ст.л. сахарной пудры

2 зеленых лука, мелко нарезанных

Метод

Шаг 1

Обжарьте кешью в большой кастрюле или запеканке на среднем огне до золотистого цвета. Снять с огня, дать остыть, затем крупно нарезать. Нагрейте 1 столовую ложку масла в той же сковороде на сильном огне, затем обжарьте кукурузу с каждой стороны в течение 20 секунд, чтобы она обугливалась. Снимите со сковороды, отставьте в сторону, затем добавьте морковь и обжаривайте 5 минут. Снимите со сковороды и отложите.

Шаг 2

Нагрейте оставшееся масло в той же сковороде на среднем огне и обжарьте лук и сельдерей в течение 10 минут, пока они не станут мягкими и слегка окрашенными. Добавьте перец и чеснок, затем обжарьте еще 5 минут, прежде чем добавить приправу каджун, копченую паприку, пасту из чипотле и томатное пюре. Обжаривать 1 мин, пока специи не станут ароматными, затем добавить помидоры черри и жарить еще 2 мин.

Шаг 3

Добавьте фасоль, консервированные помидоры, рис, бульон, уксус и сахар, затем перемешайте, пока все не смешается. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и тушите под крышкой 35-40 минут на среднем или слабом огне, помешивая на полпути, пока рис не приготовится и не впитается жидкость.

Шаг 4

Отрежьте кукурузу от початков и смешайте ее с рисом вместе с морковью. Приправьте и украсьте зеленым луком и кешью.

Источник: 1 Минута