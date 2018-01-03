Душа компании: 7 приемов, помогающих понравиться людям

Нравиться людям – это целое искусство, если только вы не наделены прирожденной харизмой. Такое качество необходимо нам не только для того, чтобы заводить друзей, но и для того, чтобы заводить полезные знакомства и продвигаться по карьерной лестнице.

ФАКТ. Американский педагог Дейл Карнеги в далеком 1936 году издал книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Эта книга стала бестселлером и оставалась популярной на протяжении многих лет. Несмотря на возникновение новых методик и появление новых книг по этой теме, фундаментально «правила покорения человеческих сердец» не изменились. Хочешь понравиться человеку – говори то, о чем ему интересно слушать.

ЕtСetera подготовил подборку действенных приемов из методик разных авторов, которые помогут вам стать душой компании.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ. Настроение заразительно. Если вы хотите понравиться большему количеству людей на встрече или вечеринке, демонстрируйте положительные эмоции. Будьте открытыми и улыбайтесь.

СЛУШАЙТЕ. Люди любят, когда их слушают. Проявляйте искренний интерес к собеседникам, которым хотите понравиться. Рассказывая о себе, человек склонен получать удовольствие, поэтому спрашивайте, интересуйтесь и внимательно слушайте то, что рассказывают вам окружающие.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ. Люди склонны выбирать друзей или заводить приятельские отношения с подобными себе. Так называемый эффект притяжения по сходству действует почти всегда. Найдите точки соприкосновения с вашим собеседником, общие взгляды. Ведите разговор в круге его интересов. Также можно попробовать перенять манеру поведения человека или его позу.

ПРОЯВЛЯЙТЕ СИМПАТИЮ. Когда мы чувствуем симпатию со стороны человека, чаще всего на подсознательном уровне мы начинаем симпатизировать ему в ответ. Если вы хотите кому-то понравиться, ведите себя так, как будто он уже вам нравится.

ВОСПРИНИМАЙТЕ людей так, как они хотят быть восприняты. Людям приятно, когда окружающие видят их такими, какими они сами себя видят. Именно поэтому окружающих, которые нас понимают, мы с большей охотой принимаем в круг своих приятелей.

ХВАЛИТЕ людей, восхищайтесь их работой и достижениями. Это вовсе не значит, что нужно льстить. На самом деле в каждой работе могут найтись интересные моменты и захватывающие детали. Стоит только захотеть их увидеть.

НЕ СТАНОВИТЕСЬ ИДЕАЛОМ. Не бойтесь быть собой. Не стоит строить из себя идеального человека, ведь такие люди отталкивают. Реальные люди, совершающие ошибки, нравятся окружающим больше.

Источник: etcetera.media

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