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DZIDZIO встретился в Харькове со школьницей, ставшей жертвой буллинга

DZIDZIO встретился в Харькове со школьницей, ставшей жертвой буллингаМихаил Хома приехал в Харьков на презентацию своего нового фильма. Он узнал об истории Дианы и решил с ней встретиться. 

«Я хочу, чтобы ты знала, что я тебя поддерживаю. С этого момента ты — моя подруга. Я вообще не люблю агрессии, и когда вижу, что кто-то кого-то обижает, то эта ситуация меня очень возмущает. Я вас очень прошу: не будьте злыми», — сказал Михаил Хома.

Инцидент произошёл в харьковской школе №151. В последний день перед осенними каникулами родители решили угостить детей тортом. 11-летняя Диана осталась без угощения. Представитель родительской «тройки» заявила, что родители девочки не сдали деньги. Некоторые одноклассники стали снимать, как Диана плачет. После скандала учительницу отстранили от классного руководства, а маму из родительской «тройки», которая в этой же школе преподавала информатику, уволили.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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