Дзидзьо разоблачил жалобы жены, которая уличила его в измене: “Собаки брешут, ветер носит”. Жесткий ответ

Никто и не мог представить, что у набожного и прямолинейного Дзидзьо (чье настоящее имя Михаил Хома) могут быть практически скандальные отношения с женой.

Певица Ярослава Притула-Хома в этом году посетила не одно интервью, где не лестно отзывалась о своем благоверном. Главная жалоба артистки: муж не дает творчески развиваться и уходит по ночам. Михаил говорил, что он посещает духовные практики.

Дзидзьо и его теперь уже бывшая жена. Фото взято на просторах мети.

Недавно сеть поразило откровение Ярославы. В интервью ведущему Славе Дёмину женщина раскрыла главную претензию к мужу: изменял ли. Ранее артистка так же рассказывала журналистам, что Михаил самостоятельно принял решение развестись. Про это Славия узнала только из заголовков СМИ.

Оля Полякова и Дзидзьо. Фото взято на просторах сети.

Артист долго не отвечал на весь этот публичный сыр-бор, который вынесла на поверхность Ярослава, но все-таки больше молчать не смог.

Ответил жене творчески и элегантно на своей странице в Инстаграме.

"Собаки лают, ветер носит,

А я тихонечко молчу.

Никому правды не скажу,

Потому что правда - хуже лжи...", - написал Михаил на странице.

Кроме этого, были и достаточно обидные выражения, как "прикрылась чистотой".

Сама ж Славия не отреагировала пока на такие строчки со стороны своего экс-возлюбленного. Впрочем, она достаточно четко выразила свое отношение к Дзидзьо во всех своих интервью.

Источник: 1 Минута