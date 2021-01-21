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Едем в Штутгарт на выходные: куда сходить и что посмотреть

Уютный Штутгарт скромно прячется в тени знаменитых немецких городов, таких как Лейпциг, Дрезден, Берлин и Дюссельдорф. Туры по Германии часто обходят стороной этот город, а немцы предпочитают отдыхать в шумных областных центрах или на популярных курортах. Но если вы хотите ознакомиться с немецкими достопримечательностями национального значения, обязательно посетите Штутгарт. Город идеально подойдет для отдыха выходного дня. Поездка оставит приятное послевкусие и романтичное настроение. По ссылке https://busreisen.com.ua/marshruty/kiev-stuttgart можно забронировать билеты на автобус «Киев — Штутгарт» от компании Benz Express. На сайте Busreisen также представлен полный список направлений, по которым осуществляются автобусные перевозки.

Едем в Штутгарт на выходные: куда сходить и что посмотреть

Главные туристические объекты Штутгарта

Чтобы не тратить время на изучение рекламных буклетов для туристов, советуем заранее включить в свой маршрут такие остановки:

  • Монастырская церковь Штутгарта. Здание построено в эпоху правления династии Гогенштауфенов в X столетии. Изысканные формы готической архитектуры постройки многократно восстанавливались после разрушительных войн и мятежей. Здание является символом старого Штутгарта. Полуподвальный этаж южной башни — образец романской архитектуры конца XII столетия.
  • Музеи Mercedes-Benz и Porsche. Работу этих учреждений курируют местные штаб-квартиры брендов. Собранные здесь достопримечательности позволят оценить непростой путь компаний к успеху. В музеях представлены раритетные модели автомобилей, о которых мечтают коллекционеры по всему миру.
  • Старый замок Штутгарта. Это сердце города, которое «бьется» с V столетия. У строения непростое историческое прошлое: сначала здесь была дворцовая конюшня, а затем — семейная резиденция Вюртембергских. Сегодня здесь расположен музей. Здание постройки представляет архитектурный стиль эпохи Возрождения.
  • Ботанический сад. Идея создания объекта принадлежит императору Вильгельму I. Огромная площадь, безупречный порядок, тишина и уют делают сад идеальным местом для отдыха. На территории представлен также зоопарк: здесь обитают животные из всех климатических зон мира.
  • Картинная галерея Штутгарта. Сюда тянет истинных ценителей искусства. С момента открытия коллекцию галереи пополнили работы Вермеера, Рубенса, Дюрера, Пикассо, Моне и Ренуара.

Едем в Штутгарт на выходные: куда сходить и что посмотреть

Поездка вместе с «Benz Express» — лучшая возможность познакомиться с Германией. Стремясь создать для пассажиров комфортные и безопасные условия перемещения, предприятие делает ставку на:

  • организацию выезда из разных городов Украины;
  • работу в рамках гибкого графика поездок;
  • возможность для пассажиров заблаговременно забронировать и купить билеты на нужную дату.

Ознакомиться детальнее со всеми предложениями перевозчика можно на официальном сайте компании.

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Темы: штутгарт

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