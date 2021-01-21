Едем в Штутгарт на выходные: куда сходить и что посмотреть

Уютный Штутгарт скромно прячется в тени знаменитых немецких городов, таких как Лейпциг, Дрезден, Берлин и Дюссельдорф. Туры по Германии часто обходят стороной этот город, а немцы предпочитают отдыхать в шумных областных центрах или на популярных курортах. Но если вы хотите ознакомиться с немецкими достопримечательностями национального значения, обязательно посетите Штутгарт. Город идеально подойдет для отдыха выходного дня. Поездка оставит приятное послевкусие и романтичное настроение. По ссылке https://busreisen.com.ua/marshruty/kiev-stuttgart можно забронировать билеты на автобус «Киев — Штутгарт» от компании Benz Express. На сайте Busreisen также представлен полный список направлений, по которым осуществляются автобусные перевозки.

Главные туристические объекты Штутгарта

Чтобы не тратить время на изучение рекламных буклетов для туристов, советуем заранее включить в свой маршрут такие остановки:

Монастырская церковь Штутгарта. Здание построено в эпоху правления династии Гогенштауфенов в X столетии. Изысканные формы готической архитектуры постройки многократно восстанавливались после разрушительных войн и мятежей. Здание является символом старого Штутгарта. Полуподвальный этаж южной башни — образец романской архитектуры конца XII столетия.

Музеи Mercedes-Benz и Porsche. Работу этих учреждений курируют местные штаб-квартиры брендов. Собранные здесь достопримечательности позволят оценить непростой путь компаний к успеху. В музеях представлены раритетные модели автомобилей, о которых мечтают коллекционеры по всему миру.

Старый замок Штутгарта. Это сердце города, которое «бьется» с V столетия. У строения непростое историческое прошлое: сначала здесь была дворцовая конюшня, а затем — семейная резиденция Вюртембергских. Сегодня здесь расположен музей. Здание постройки представляет архитектурный стиль эпохи Возрождения.

Ботанический сад. Идея создания объекта принадлежит императору Вильгельму I. Огромная площадь, безупречный порядок, тишина и уют делают сад идеальным местом для отдыха. На территории представлен также зоопарк: здесь обитают животные из всех климатических зон мира.

Картинная галерея Штутгарта. Сюда тянет истинных ценителей искусства. С момента открытия коллекцию галереи пополнили работы Вермеера, Рубенса, Дюрера, Пикассо, Моне и Ренуара.

Поездка вместе с «Benz Express» — лучшая возможность познакомиться с Германией. Стремясь создать для пассажиров комфортные и безопасные условия перемещения, предприятие делает ставку на:

организацию выезда из разных городов Украины;

работу в рамках гибкого графика поездок;

возможность для пассажиров заблаговременно забронировать и купить билеты на нужную дату.

Ознакомиться детальнее со всеми предложениями перевозчика можно на официальном сайте компании.