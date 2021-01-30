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Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение)

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение)

А причина популярности 5-летнего девочки не только в ее высоком происхождении, но и внешнем виде. По мере роста малышка все больше становится похожей на свою прабабушку королеву Елизавету II.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Как росла принцесса Шарлотта

Достаточно сравнить фотографии принцессы Шарлотты Кембриджской с прабабушкими и явное фамильное сходство налицо.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

По фото видно, что у Шарлотты и Елизаветы в детстве один и тот же разрез глаз, форма губ, профиль лица.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

А вот волосы у них разные. Королева в детстве была курчавой, а принцесса имеет ровные волосики, правда цвет волос практически одинаковый.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

Еще один интересный факт - герцогиня Кейт одевает малышку в классическом, даже консервативном стиле. Поэтому сходство между девочками усиливается.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

Заметно совпадение также и в мимике, жестах, окружающие говорят, что даже в привычках.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и Елизавета II в детстве

До недавнего времени принцессу Шарлотту считали копией королевы Елизавету II, но тут вмешался один из биографов Виндзоров. Он предоставил публике доказательства, что маленькая Шарлотта имеет еще одного "двойника" в королевской семье. Ее зовут леди Сара Чатто, она является племянницей королевы Елизаветы II, единственной дочерью ее родной сестры Маргарет.

Сейчас Саре Чатто 56 лет, но в детстве она разительно напоминает маленькую принцессу.

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и леди Сара Чатто в детстве

Ее мини-Величество: на кого больше похожа принцесса Шарлотта — свою прабабушку или тетю (фото сравнение) Принцесса Шарлотта и леди Сара Чатто в детстве

А вы как считаете?

Источник: 1 Минута

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