Эффективный и дешевый метод очистки придает духовке новый вид: теперь ваша духовка будет сиять на кухне

Пользователь TikTok по имени Элли Бав поделилась быстрым и простым способом, которым она заставила свою грязную духовку выглядеть как новая, и для этого использовала только одну вещь.

В наш век лайфхаков и гуру по уборке мы любим изучать новые способы сделать наш дом максимально красивым.

Недавно мы обнаружили простой способ починить наши старые испачканные противни для выпечки, и теперь мы видели, как женщина полностью изменила свою грязную духовку всего за 1 фунт стерлингов.

Пользователь Tiktok по имени Элли Бав поделилась тем, как она заставила свою духовку снова выглядеть сверкающей и новой после того, как ее старые соседи по дому переехали.

Духовка оставалась в надлежащем состоянии, с жирными пятнами и толстым слоем грязи по всей стеклянной дверце, но Элли точно знала, как решить проблему.

Чтобы очистить дверь, она просто использовала ванну с чистящей пастой The Pink Stuff, которую в настоящее время можно купить всего за 1 фунт стерлингов.

Она нанесла пасту на стекло, используя металлическую мочалку, чтобы размазать всю грязь.

Пасту оставляют на дверце на некоторое время, чтобы она творила волшебство, прежде чем Элли вытирает все тряпкой.

Конечный результат - одна очень чистая дверца духовки, как новенькая. Вы бы никогда не узнали, насколько это было отвратительно.

Видео Элли стало вирусным, его посмотрели более 100000 раз и собрали тысячи лайков.

Один человек не мог поверить, насколько грязной была духовка, комментируя: "Боже, я думал, это был противень, а не настоящая дверца духовки".

Другой сказал: "Pink Stuff на самом деле вызывает у меня эмоции, это так потрясающе".

Третий ответил, что от трансформации у них "отвисла челюсть".

Кто-то еще написал: "Погодите, что?!!! Ага, мне нужно это..."

Однако другие были обеспокоены использованием мочалки и розового вещества на стекле.

Другой пользователь предупредил: "Эй, просто крик, что если вы будете часто использовать его на дверце духовки, по-видимому, оно может поцарапать или разбить стекло, потому что оно абразивное, но это было удовлетворительно".

Ранее поступали сообщения о том, что дверцы духовок у женщин разбиваются во время приготовления пищи после того, как они были очищены кремовыми чистящими средствами и мочалками. Некоторые утверждают, что это связано с тем, что абразивные предметы могут ослабить стекло.

В описании Pink Stuff говорится, что он "умеренно абразивный" и его можно использовать на плитах, но вы всегда должны тестировать его на небольшом участке перед использованием.

Инструкция гласит: "Жесткая чистящая паста, которая бережно очищает поверхности, но не оставляет пятен. Идеально подходит для очистки кастрюль, барбекю, керамической плитки, стекла, ржавчины, раковин, ПВХ, садовой мебели, лакокрасочных покрытий, лодок, поверхностей плит, меди и многого другого. Pink Stuff - отличное универсальное средство для очистки. Pink Stuff - это мягко абразивная паста для чистки, которую следует использовать с осторожностью. Всегда проверяйте незаметные участки. Наносите с помощью мягкой ткани или губки. Осторожно протрите перед смыванием чистой водой. Полируйте чистой сухой тканью".

Источник: 1 Минута