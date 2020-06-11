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Египет открывает границы и ждет туристов

Египет открывает границы и ждет туристов

Правительство Египта приняло решение об открытии границ для иностранных туристов. Так, путешественников, которые планируют посетить египетские курорты, будут принимать с 1 июля. Об этом сообщает Reuters.

С 1 июля власти планируют открыть для посещения иностранными туристами курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также еще Хургаду и Марса-Алам на побережье Красного моря. На берегу Средиземного моря власти планируют открыть курорт Мерса-Метрух.

Кроме того, правительство сообщило об ослаблении некоторых карантинных мер в течение следующих нескольких недель - сокращение комендантского часа и увеличение времени работы магазинов на один час.

Отметим, что египетское правительство позволило отелям страны начать принимать гостей с 15 мая, но с загрузкой в 25% от максимальной заполняемости.

Агентство Телевидения Новости

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