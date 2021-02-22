Екатерина Репяхова открыто заявила кто у нее родится от Виктора Павлика

Для Виктора это будет уже четвертый ребенок от четвертой жены. И Виктор, и Екатерина признаются, что очень ждут мальчика. Так и есть — на УЗИ им уже официально подтвердили, что у пары родится мальчик.

Несмотря на то, что Виктор Павлик рассказал об этом в интервью телеканалу 1+1, Екатерина Репяхова в своем блоге почему-то держала интригу, и сообщила об этом только сейчас.

Но для тех, кто следит за жизнью пары и смотрел интервью с Павликом, это было давно не новостью.

"Самое долгожданное видео. Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за полчаса до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни",

— говорит Екатерина Репяхова.

Она признается, что хотела мальчика, но была готова и на девочку — они даже уже придумали имя. Вернее имя придумала Катя, а муж Виктор обеими руками поддержал ее идею.

Свое состояние после известия о том, какой пол у ребенка, концертный директор и жена Виктора Павлика прокомментировала так:

"У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео. А у меня просто был шок)) Я специально не обрезала концовку видео, мы ещё пол часа стояли, разговорили и осознавали)) Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоём. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных".

Напомним, у Виктора Павлика есть сын Александр от первого брака, дочь Кристина от второго брака. От третьего брака с Ларисой Созаевой у Виктора Павлика был сын Павел, однако в августе 2020 года он трагически умер из-за того, что не смог победить онкологию.

Источник: 1 Минута