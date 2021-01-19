Экс-холостячка Ксения Мишина намекнула на беременность от Эллерта: пополнение не за горами

Финал романтического реалити стал неожиданностью для многих телезрителей, которые до последнего надеялись, что актриса выберет бизнесмена Алексея Тригубенко.

Он неоднократно выражал серьезные намерения на счет Ксении и даже говорил, что хочет создать семью. Тем не менее, заветное "Да" Мишина сказала не ему, а автору шуток студии "Квартал 95" Александру Эллерту.

Александр Эллерт

Поначалу поклонники осудили ее выбор, считая комика слишком ветреным, ведь к своим 34 годам он успел дважды развестись и обзавестись дочерью. Звезда ясно дала понять, что решение принимала по зову сердца и день за днем счастливая пара доказывает, что настоящая любовь существует и на телеэкранах.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Ксения и Александр съехались всего через пару дней после окончания проекта, с тех самых пор они неразлучны. Влюбленные успели подружить отпрысков (от прошлых отношений у Мишиной есть сын Платон, а у Эллерта дочь Эля), побывать на первом совместном отпуске и даже пофантазировать на тему светлого совместного будущего.

Начало съемок Холостячки

Так, ранее победитель "Холостячки" показывал фанатам, как могут выглядеть их общие дети , а теперь актриса дает публике новую возможность задуматься над тем, находился ли она в положении.

У себя в Instagram-stories знаменитость поделилась кадрами с вечеринки с возлюбленным и друзьями, на которой они пьют безалкогольное вино:

"Предугадывая ваши вопросы касательно алкоголя — зироу, зироу…", — сказала Ксения, показывая бутылку в камеру.

Скриншот из Инстаграма Ксении Мишиной

Скриншот из Инстаграма Ксении Мишиной

Впрочем, тут же стоит отметить, что Мишина вообще не пьет алкоголь, поэтому совсем необязательно, что таким образом она намекает на беременность. Хотя о свадьбе влюбленные уже мечтают.

Источник: 1 Минута