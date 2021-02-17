“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила

Но юмористка, сценаристка и телеведущая, звезда шоу "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец согласилась раскрыть все карты и показать где она живет.

В свое новое жилье актриса вместе с семьей переехала относительно — примерно в 2017 году. Своим домашним гнездышком очень гордится, и рассказывает, что во время дизайна и обустройства дома сама активно участвовала в обсуждениях вместе с дизайнером.

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Сама Елена признается, что обозначить интерьер каким-то одним стилем — не сможет. Тут смешано все, что ей нравилось, однако Кравец смело утверждает — ее семья оценила такие дизайнерские прихоти мамы.

Извне дом Елены Кравец покрыт деревянной облицовкой, что придает ему некой западной нотки. Перед входом есть небольшая садовая територия, где растут декоративные кусты, а прямо под окном высокая береза, которая уже выше дома.

Внутри вся мебель современная, много деревянных стульев, нет пестрых цветов — все серое, бежевое, кремовое. Несмотря на такую палитру цветов, в доме у Елены Кравец не мрачно, а очень даже светло и уютно.

У нее большая просторная кухня, гостиная, несколько спален. К слову, дом — двухэтажный, поэтому места хватает и для ее большой семьи, и для гостей. Интересно, что, по словам Елены, из каждой спальни сделали выход в свою ванную комнату, чтобы не ждать по утрам друг друга долго.

Сколько именно обошлась постройка и ремонт такого дома — Елена Кравец, конечно же, не признается, однако можно заметить, что ни на мебели, ни на дизайне интерьера, ни даже на мелочах телеведущая не экономила.

Источник: 1 Минута