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“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила

Но юмористка, сценаристка и телеведущая, звезда шоу "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец согласилась раскрыть все карты и показать где она живет.

В свое новое жилье актриса вместе с семьей переехала относительно — примерно в 2017 году. Своим домашним гнездышком очень гордится, и рассказывает, что во время дизайна и обустройства дома сама активно участвовала в обсуждениях вместе с дизайнером.

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

“Экс-жена” Владимира Зеленского по “Кварталу 95” Елена Кравец показала какой дом построила Как выглядит дом Елены Кравец

Сама Елена признается, что обозначить интерьер каким-то одним стилем — не сможет. Тут смешано все, что ей нравилось, однако Кравец смело утверждает — ее семья оценила такие дизайнерские прихоти мамы.

Извне дом Елены Кравец покрыт деревянной облицовкой, что придает ему некой западной нотки. Перед входом есть небольшая садовая територия, где растут декоративные кусты, а прямо под окном высокая береза, которая уже выше дома.

Внутри вся мебель современная, много деревянных стульев, нет пестрых цветов — все серое, бежевое, кремовое. Несмотря на такую палитру цветов, в доме у Елены Кравец не мрачно, а очень даже светло и уютно.

У нее большая просторная кухня, гостиная, несколько спален. К слову, дом — двухэтажный, поэтому места хватает и для ее большой семьи, и для гостей. Интересно, что, по словам Елены, из каждой спальни сделали выход в свою ванную комнату, чтобы не ждать по утрам друг друга долго.

Сколько именно обошлась постройка и ремонт такого дома — Елена Кравец, конечно же, не признается, однако можно заметить, что ни на мебели, ни на дизайне интерьера, ни даже на мелочах телеведущая не экономила.

Источник: 1 Минута

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