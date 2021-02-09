Экс-муж Соломии Витвицкой признался, почему захотел развод: устал быть в тени жены

"Я обязательно еще найду тебе хорошую жену", – этими словами телеведущая Соломия Витвицкая ошеломила всех знакомых, друзей и соцсети.

Сегодня, 9 февраля 2021 года стало известно, что звезда ТСН подала на развод после восьми лет в браке с Владиславом Кочатковым.

Соломия познакомилась с будущим мужем благодаря работе, на корпоративе. Сначала они долго переписывались, а потом начали встречаться.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

Уже тогда журналистка была известной и успешной. В 33 года Соломия вышла замуж за 25-летнего Владислава. Молодой муж не любил светскую жизнь, как его супруга, но ради любимой посещал все мероприятия.

Свадьба Соломии Витвицкой

Мужчина не выдержал публичности

Как сообщает zhvl_official , инициатором развода стала Соломия. Но, еще раньше, в одном интервью Владислав признался в том, что не выдерживает публичности жены. Вероятно, это и стало причиной развода.

В начале супружеской жизни он говорил, что это его не беспокоит. А через 8 лет понял, что так дальше нельзя.

"Должен сказать, что находиться в тени жены амбициозному мужчине – это трудно. Любой мужчина хочет быть главой в семье. В целом оно у нас так есть, но ощущение такого все равно нет", – рассказывал муж Соломии Витвицкой Влад Кочатков.

Тогда и Соломия говорила, что они с мужем пытались спасти отношения и неоднократно посещали психолога. В результате чувства остыли, а вместо них появились дружеские отношения.

Даже подписчики Соломии Витвицкой заметили, что семьи больше нет.

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Источник: 1 Минута