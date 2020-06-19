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Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

Многим мужчинам нравится определенный типаж женщин, поэтому их возлюбленные часто похожи друг на друга

Но иногда бывает так, что новые женщины в жизни мужчины являются практически двойниками их бывших жен и подруг. Как передает Politeka.net, часто такое бывает среди звезд. Так как они всегда на виду, это сходство замечают сразу.

Так, недавно экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал миру свою новую возлюбленную, визажиста Лилию. Новая пассия Мурата очень сильно похожа на Лорак: у нее темные волосы и похожий типаж лица.

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

лорак и мурат Налчаджиоглу

 

Десять лет назад все таблоиды гудели о том, что Игорь Николаев не смог забыть Наташу Королеву после расставания, и нашел ей замену в виде двойника Юлии Проскуряковой. Несмотря на злые языки, Николаев и Проскурякова до сих пор вместе, они воспитывают общую дочь. Но тот факт, что Юлия сильно похожа на Наташу скрыть трудно.

 

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

 

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

Российский актер Сергей Жигунов, у которого были отношения с Анастасией Заворотнюк, недавно начал встречаться с Викторией Ворожбит, которая настоящая копия известной актрисы.

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

 

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

 

анастасия заворотнюк

 

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

Голливудский актер Брюс Уиллис после расставания с Деми Мур нашел себе ее юную копию и женился на ней. Эмма Хэминг родила «крепкому орешку» двоих детей. Интересно, что женщины даже одеваются в одном стиле.

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

 

Экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд, которые закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства

 

Стоит отметить, что телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода с женой тоже нашел себе новую девушку. Новая возлюбленная Остапчука, конечно, не копия его бывшей жены. Но типаж у девушек один.

остапчук, войченко елена

 

 

Владимир Остапчук, Кристина Горняк

 

Источник: gamebet.politeka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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