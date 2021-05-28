Экс-солистка “НеАнгелов” Каминская записала новую песню в честь расставания с мужчиной: “Слава Богу!”

Откровенное заявление Каминская сделала через собственный клип. Называется он "Слава Богу!". Основной посыл песни - женщина, которая рассталась с мужчиной, говорит ему, что вовсе не жалеет о том, что их пути разошлись.

Слава Каминская

Полную версию видео можно посмотреть ниже:

"Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцем прощаемся, коней оставляем себе", – написала Каминская в Instagram в день презентации клипа.

Публика положительно отреагировала на такую жизнеутверждающую, динамическую, танцевальную композицию. На видео Слава сменила несколько образов, каждый из которых подчеркивал ее сильные стороны и достоинства фигуры.

Отметим, в ноябре прошлого года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. Уже весной этого года Она и Виктория Смеюха официально заявили - группа "НеАнгелы" больше не существует. Теперь Вика и Слава поют отдельно, однако конфликта между ними не было. Они продолжают общаться. Группа "НеАнгелы" существовала с 2006 года, когда ее основал продюсер Юрий Никитин.

Слава Каминская

По словам Каминской, после ухода из группы она планирует петь о любви, мужчинах и отношениях под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Презентация первой сольной песни артистки под названием 911 состоялась в марте.

Источник: 1 Минута