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Экс-виагрянка Надя Мейхер рассказала о своем отношении к уколам красоты

Экс-виагрянка Надя Мейхер рассказала о своем отношении к уколам красоты

Время идет, а певица не стареет. Наоборот, с годами она становится только лучше и краше. Так в чем же ее секрет?

Многие фанаты предполагают, что она просто регулярно ходит к пластическим хирургам, хотя сама Надежда Мейхер данную информацию отрицает, ссылаясь на то, что она - сторонник естественной красоты. А если процесс старения неизбежен, то принять его нужно достойно.

Впервые за долгое время Мейхер-Грановская прокомментировала свое отношение к процедурам по искусственному восстановлению молодости

"Многие из Вас знают, что я скептически отношусь к так называемым в народе "уколам красоты" , и уж тем более к пластической хирургии ( если только последняя единственно необходимая инстанция). Но я УВЕРЕНА, что многие из Нас в выше перечисленном не нуждаются. Но это не значит, что я за собой не ухаживаю", - написала певица и актриса.

"И прежде чем советовать что-то, сначала прохожу курс, и если вижу результат, смело могу делиться. Так Вот, прошу любить и жаловать — hydrafacials. Результат я увидела уже начиная с первой процедуры.

КТО-ТО из Вас , ДЕВУШКИ, пробовал??? Что скажете??? Уход включает в себя: очищение, лечение и интенсивное увлажнение с помощью запатентованных сывороток, а также обновление кожи, благодаря бережной эксфолиации", - написала Надежда Мейхер.

https://www.instagram.com/p/COz4FplsVMi/?igshid=r9peydcgkban

Таким образом, фанаты смогли сделать вывод, что звезда украинской эстрады к хирургам не ходит, но все же посещает процедуры, чтобы в кадре выглядеть молодо и эффектно.

Источник: 1 Минута

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