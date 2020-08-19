Экзотический питомник: харьковчанка в квартире разводит карликовых африканских ежей

Уже 4 года в одной из квартир обыкновенной харьковской многоэтажки живет целая ежиная семья. Владелица колючих комочков Екатерина говорит, идея создания питомника возникла случайно. Все началось с того, что дочка захотела иметь дома какое-то необычное домашнее животное.

Екатерина, владелица ежей:

У нас сначала был простой европейский еж. Вот так нашли на улице, и он у нас долгое время как бы жил. Для домашнего использования они не подходят. Поэтому мы как бы нашли альтернативу. И так как-то оно пошло, поехало и на этом мы не остановились.

В квартире сейчас проживает 11 карликовых африканских ежиков. Екатерина говорит, что кроме них есть и другие жители, четыре кошки и собака. Для комфорта своих любимцев она оборудовала шкаф-витрину, где и обитают игольчатые. Женщина говорит, что такое скопление им не мешает, ведь они тихие и не создают шума в квартире. Ежи любят тепло, поэтому сейчас самый комфортный для них сезон, а вот зимой приходится контролировать температуру в помещении, ведь любой сквозняк может привести к заболеванию.

Екатерина, владелица ежей:

Основной акцент - это насекомые и белок, белковая пища. Также корма, кошачьи корма премиум класса. У нас в Украине представлены 3 марки которыми можно кормить. Но в основном это все-таки насекомые. Насекомые у нас, с нами сотрудничает Минск, мы как бы берем у них насекомых, у них есть промышленный завод.

Проблем с уходом такого количества ежей у Екатерины не возникает, ведь у нее есть помощница. Дочке нравятся эти колючие животные, поэтому она с удовольствием берется за работу. Доминика помогает убирать и кормить животных.

Доминика, дочка владелицы ежей:

Зоофобусами, это большие тараканы такие. - А не боишься этих тараканов? - Они дохлые, нет. Они замороженные. Тем более их ложкой.

Ежики находят своих владельцев не только в Украине, но и в Венгрии, Чехии и Польши. Стоимость зависит от окраса и происхождения животного. Поэтому цена колеблется от полторы до десяти тысяч гривен. Женщина рассказывает, что некоторые покупают такую экзотику для детей в качестве домашнего любимца. Это хорошая альтернатива, ведь не все владельцы могут позволить себе завести котика или собаку. Также ежиков покупают, чтобы потом участвовать в выставках.

Екатерина, владелица ежей:

Заграницу покупают для племенной работы, потому что официально зарегистрирован 91 окрас ежей. И европейским заводчикам интересна родословная. Они смотрят, что можно получить и совместить их со своими линиями с теми, что у них есть.

У ежихи может быть до 7 малышей. У себя их держит не долго, до 3 месяцев и отдает новым владельцам. О каждом своем ежике женщина переживает, поэтому она старается держать связь с хозяевами, у которых проживает животное.

Агентство Телевидения Новости