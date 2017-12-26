Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Американская актриса Эмбер Херд, экс-супруга Джонни Деппа, украсила обложку декабрьского выпуска австралийского GQ.

Она также получила звание "Женщины года" от редакции журнала за бесстрашную защиту прав женщин.

Авторы издания отметили, что действия Эмбер Херд помогают переосмыслить феминизм в условиях современной эпохи.

На страницах журнала Херд предстает в пикантных позах в белье, а также в откровенных одеждах.

Эмбер Херд - 31-летняя голливудская актриса, известная по фильмам "Ромовый дневник", "Лига справедливости" и другим.

Новости портала «Весь Харьков»