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Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Американская актриса Эмбер Херд, экс-супруга Джонни Деппа, украсила обложку декабрьского выпуска австралийского GQ.

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Она также получила звание "Женщины года" от редакции журнала за бесстрашную защиту прав женщин.

Авторы издания отметили, что действия Эмбер Херд помогают переосмыслить феминизм в условиях современной эпохи.

На страницах журнала Херд предстает в пикантных позах в белье, а также в откровенных одеждах.

Эмбер Херд - 31-летняя голливудская актриса, известная по фильмам "Ромовый дневник", "Лига справедливости" и другим.

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Эмбер Херд порадовала поклонников откровенной фотосессией

Новости портала «Весь Харьков»

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