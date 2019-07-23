Эмили Ратаковски показала лучший подарок за всю жизнь

Популярная модель опубликовала снимок презента в Instagram и назвала его лучшим за всю ее жизнь.

Все привыкли к тому, что знаменитости зачастую обмениваются роскошными подарками. Среди презентов, которые богатые супруги дарят своим возлюбленным — машины, особняки, яхты, драгоценности, которые оценивают в миллионы долларов. Учитывая этот факт, реакция поклонников на подарок, который преподнес знаменитой модели ее супруг, вполне оправдана — они ожидали большего. Что же подарил Себастьяна Бер-Макклард своей жене?

Подвеску с их общей фотографией. Да-да, мелочь, которую зачастую дарят друг другу юные влюбленные! Однако Эмили, в отличии от ее требовательных поклонников, такой подарок ничуть не расстроил. Наоборот, в комментарии к снимку, которым именинница поделилась в Instagram, она написала, что это самый лучший подарок на день рождения, который она лишь могла желать. Что ж, кажется, даже для звезд важно не столько цена презента, сколько искренность дарящего и его желание сделать приятно.

Источник: rusjev.net

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