Эмили Ратаковски стала звездой обложек мексиканского Vogue

Американская модель Эмили Ратаковски стала главной героиней октябрьского выпуска издания Vogue. Для новой фотосессии 27-летняя девушка надела роскошные образы в черных тонах.

Новые фотографии появились на Instagram странице обольстительной Эмили. Если фанаты привыкли видеть ее в откровенных амплуа на снимках в соцсети, то новые фото поразили своей скромностью и одновременно большой сексуальностью.

Звезда примерила одежду элитных марок исключительно в черных тонах: шубу из меха ламы, кожаную куртку, соблазнительное боди с поясом, кружевные перчатки и велюровые ботфорты. Наряды дополнял эффектный макияж модели – нежно-розовые губы и "smokey eyes", а также легкая укладка волос. Автором фотоистории стал Кэрин Бекоф.



Эмили Ратаковски​ для Vogue Mexico

Эмили Ратаковски​ для Vogue Mexico

Сейчас доступны только несколько фотографий из глянца, однако стоит надеяться, что со временем их появится больше.

Эмили Ратаковски​ для Vogue Mexico

Источник: http://24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»