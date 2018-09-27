Эмили Ратаковски стала звездой обложек мексиканского Vogue
Американская модель Эмили Ратаковски стала главной героиней октябрьского выпуска издания Vogue. Для новой фотосессии 27-летняя девушка надела роскошные образы в черных тонах.
Новые фотографии появились на Instagram странице обольстительной Эмили. Если фанаты привыкли видеть ее в откровенных амплуа на снимках в соцсети, то новые фото поразили своей скромностью и одновременно большой сексуальностью.
Звезда примерила одежду элитных марок исключительно в черных тонах: шубу из меха ламы, кожаную куртку, соблазнительное боди с поясом, кружевные перчатки и велюровые ботфорты. Наряды дополнял эффектный макияж модели – нежно-розовые губы и "smokey eyes", а также легкая укладка волос. Автором фотоистории стал Кэрин Бекоф.
Эмили Ратаковски для Vogue Mexico
Эмили Ратаковски для Vogue Mexico
Сейчас доступны только несколько фотографий из глянца, однако стоит надеяться, что со временем их появится больше.
Эмили Ратаковски для Vogue Mexico
Источник: http://24tv.ua