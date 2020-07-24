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Эминем опасается мемуаров экс-подруги Мэрайи Кэри

Эминем опасается мемуаров экс-подруги Мэрайи Кэри

Об отношениях Эминема мало что известно, только инсайдерам удается узнавать и раскрывать информацию. Так, источник издание Us Weekly поделился, что 47-летний Маршалл Мэтерс опасается выпуска новых мемуаров 50-летней Мэрайи Кэри.

По словам информатора, артист знает, что певица собирается раскрыть неприятную информацию о нем, поэтому мужчина уже готов к атаке. Он уточнил, что Эминем считает экс-подругу своей "ахиллесовой пятой", поскольку их отношения были токсичными. Предполагается, что девушка раскроет интимные воспоминания, а именно — расскажет, что он не очень хорош в постели и был эгоистичен из-за неуверенности.

 

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри © gettyimages

Напомним, о романе Маршалла и Мэрайи заговорили в начале 2000-х. Артистка отрицала связь с рэпером, когда тот в свою очередь признался во время одного из интервью. Он отметил, что они были вместе 7 месяцев, однако его оскорбил факт того, что девушка не признала отношения публично.

 

У меня есть уважение к ней как к певице, но не более. Я просто скажу, что она красивая женщина. Я был не совсем тем, кто ей нужен, мы слишком разные люди. Мэрайя — настоящая звезда, а я, полагаю, несколько более простой человек. Я никогда не отрицал ее таланта, но то, что она отказывается от нашего романа, по-моему, плохо,

признался тогда Эминем.

 

 

Эминем

Эминем © gettyimages

 

Источник: glamurchik.tochka.net/

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Темы: шоубизнес

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