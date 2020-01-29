Эпатажный Билли Портер на «Грэмми-2020» пришел в комбинезоне со стразами и шляпе с висюльками

50-летний актер и певец Билли Портер стал звездой церемонии «Грэмми-2020», снова выйдя на дорожку в экстравагантном наряде.

В этот раз мужчина вышел на красную дорожку в костюме цвета морской волны, который состоял из комбинезона со стразами и короткого жакета. Низ штанин у наряда был расшит серебристыми висюльками, такие же висюльки были на широкополой шляпе Портера.

Мужчина также надел на шею драгоценный чокер, сделал себе макияж глаз бирюзовыми тенями, надел широкий браслет на одну руку, а на другой его руке красовался браслет в виде большого паука. Клатч, который Билли Портер держал в руках, был также полностью расшит стразами и камнями, как и обувь на высокой платформе.

Образ Билли Портера на церемонии «Грэмми» можно назвать одним из самых эпатажных. Не считая, конечно, выхода рэп-исполнительницы Lizzo. Она продемонстрировала перед камерой несколько вечерних, в том числе и откровенных, образов.

Источник: Новости Ю

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