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Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет
На странице официального аккаунта студенческого совета физмата Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского в Instagram опубликовали эротические фотографии студенток, которые участвуют в конкурсе красоты.
Это студентки физико-математического факультета КПИ.
В соцсетях уже обсуждают фото девушек с натянутым на голое тело боди, облаченные в БДСМ-ремни. Еще больше пользователей взбудоражил промо-ролик конкурса, где девушки целуются.
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