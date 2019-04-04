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Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

На странице официального аккаунта студенческого совета физмата Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского в Instagram опубликовали эротические фотографии студенток, которые участвуют в конкурсе красоты.

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Это студентки физико-математического факультета КПИ.

В соцсетях уже обсуждают фото девушек с натянутым на голое тело боди, облаченные в БДСМ-ремни. Еще больше пользователей взбудоражил промо-ролик конкурса, где девушки целуются.

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

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Темы: фото

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