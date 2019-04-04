Эротические фото студенток Киевского политехнического института взорвали интернет

На странице официального аккаунта студенческого совета физмата Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского в Instagram опубликовали эротические фотографии студенток, которые участвуют в конкурсе красоты.

Это студентки физико-математического факультета КПИ.

В соцсетях уже обсуждают фото девушек с натянутым на голое тело боди, облаченные в БДСМ-ремни. Еще больше пользователей взбудоражил промо-ролик конкурса, где девушки целуются.

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