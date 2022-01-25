ЕС вводит новый подход к свободе передвижения туристов во время COVID-19

Евросоюз решил ввести новый подход к свободе передвижения во время COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.

Так, новый подход касается людей, которые будут передвигаться по территории ЕС, и поездок граждан за его пределы и обратно. Нововведение вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Индивидуальный подход к свободе передвижения: что известно

Согласно новой рекомендации странам-членам союза, меры борьбы с коронавирусом должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, как это было ранее. Исключением являются районы, в которых инфекция находится на высоком уровне.

Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС по COVID, должен быть ключевым определяющим фактором,

– говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

То есть лица, которые могут предъявить действительный цифровой сертификат COVID ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение.

В то же время те, кто не имеет такого документа, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее 24 часов после прибытия.

ECDC продолжит публиковать карты по "системе светофора"

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и дальше будет публиковать карты регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения по "системе светофора". Речь идет о "темно-красных, красных, оранжевых, зеленых" странах.

Отмечается, что государства ЕС должны принять меры по несущественным поездкам в темно-красные районы и обратно. Если же есть лица, прибывающие из таких районов без сертификата о вакцинации или выздоровлении, должны пройти тест до отъезда и карантин по прибытии.

Обратите внимание! Первая рекомендация по ограничению свободы передвижения во время пандемии COVID-19 была принята Советом ЕС еще 13 октября 2020 года. Они не являются юридически обязательным документом, поэтому страны сами решают применить ли их.

Источник: travel.24tv.ua/

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