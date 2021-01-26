Еще маленькие Лиза и Гарри Галкины галантно побеседовали в игрушечном авто: семейные архивы

Юморист активно ведет свой блог в Instagram, где каждая его публикация собирает массу восторженных комментариев и отметок "Нравится". Впрочем, иначе и быть не может, учитывая огромное количество его подписчиков — почти 9 миллионов человек.

Особенно часто аудитория наблюдает за двойняшками Лизой и Гарри, которые любят удивлять публику.

Пугачева и Галкин с детьми

На этот раз Максим выложил не новые кадры, а архивные, когда дочке и сыну знаменитой пары было всего по 3 года. Так, в ролике дети не только радуются подаркам — игрушечным электромобилям, но еще и восхищают своими теплыми отношениями.

Счастливый Гарри смокает Лизу в щечку, она отвечает тем же и нежно его обнимает. Потом ребята беседуют в авто, после чего решают пересесть в другую машину и брат галантно при этом подает сестре руку, чтобы помочь ей выйти из кабриолета.

Поклонники просто не смогли промолчать и осыпали детишек множеством приятных слов в комментариях:

"Произведение искусства. Наблюдать за этими детками — истинное удовольствие!";

"Какие милые. Гарри — джентльмен!";

"До чего же они очаровательные!";

"Милота. Максим, здоровья и счастья вашей семье!";

"Рожденные умилять и покорять";

"Быстро время идет", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей Instagram

Сейчас Лизе и Гарри уже по 7 лет и они ходят в первый класс, поэтому в замке Пугачевой и Галкина не соскучишься. Любящие родители решили не экономить на образовании наследников и отдали их в элитную частную школу.

Алла Пугачева, Максим Галкин и двойняшки Лиза и Гарри

Больше интересного о жизни самой обсуждаемой семьи российского шоу-бизнеса смотрите в видео:

Источник: 1 Минута