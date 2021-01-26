Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:13
Просмотров: 78

Еще маленькие Лиза и Гарри Галкины галантно побеседовали в игрушечном авто: семейные архивы

Еще маленькие Лиза и Гарри Галкины галантно побеседовали в игрушечном авто: семейные архивы

Юморист активно ведет свой блог в Instagram, где каждая его публикация собирает массу восторженных комментариев и отметок "Нравится". Впрочем, иначе и быть не может, учитывая огромное количество его подписчиков — почти 9 миллионов человек.

Особенно часто аудитория наблюдает за двойняшками Лизой и Гарри, которые любят удивлять публику.

Еще маленькие Лиза и Гарри Галкины галантно побеседовали в игрушечном авто: семейные архивы Пугачева и Галкин с детьми

На этот раз Максим выложил не новые кадры, а архивные, когда дочке и сыну знаменитой пары было всего по 3 года. Так, в ролике дети не только радуются подаркам — игрушечным электромобилям, но еще и восхищают своими теплыми отношениями.

Счастливый Гарри смокает Лизу в щечку, она отвечает тем же и нежно его обнимает. Потом ребята беседуют в авто, после чего решают пересесть в другую машину и брат галантно при этом подает сестре руку, чтобы помочь ей выйти из кабриолета.

Поклонники просто не смогли промолчать и осыпали детишек множеством приятных слов в комментариях:

  • "Произведение искусства. Наблюдать за этими детками — истинное удовольствие!";
  • "Какие милые. Гарри — джентльмен!";
  • "До чего же они очаровательные!";
  • "Милота. Максим, здоровья и счастья вашей семье!";
  • "Рожденные умилять и покорять";
  • "Быстро время идет", — пишут пользователи.

Еще маленькие Лиза и Гарри Галкины галантно побеседовали в игрушечном авто: семейные архивы Комментарии пользователей Instagram

Сейчас Лизе и Гарри уже по 7 лет и они ходят в первый класс, поэтому в замке Пугачевой и Галкина не соскучишься. Любящие родители решили не экономить на образовании наследников и отдали их в элитную частную школу.

Еще маленькие Лиза и Гарри Галкины галантно побеседовали в игрушечном авто: семейные архивы Алла Пугачева, Максим Галкин и двойняшки Лиза и Гарри

Больше интересного о жизни самой обсуждаемой семьи российского шоу-бизнеса смотрите в видео:

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 