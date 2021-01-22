Ещё одна “папина дочка” выходит замуж: Мирослава Карпович примерила белое платье

Поговаривают, она выходит замуж, а сама актриса подкрепляет эти слухи ничем другим, как фотографией в белом платье.

Однако на пышное платье оно не похоже, скорее сдержанное и повседневное, но очень сгодится на роль свадебного, если невеста не хочет шиковать.

Фото в белом платье звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович выложила к себе в Инстаграм накануне

Мирослава Карпович выходит замуж

Напомним, в 2020 году Мирослава Карпович стала центральной персоной крупного медийного скандала — она якобы увела из семьи женатого Павла Прилучного.

Тогда, в самом начале карантина ее и женатого Павла заметили в центре в масках, а незадолго до этого Агата Муцениеце заявила, что ее муж изменяет ей, и даже поднимает руку.

После этого давеча идеальная пара рассталась, а против Мирославы разгорелась настоящая травля.

Актриса даже вынуждена была закрыть профиль в Инстаграм, чтобы избежать этих осуждений и травли.

Но продолжала общаться с Павлом и даже его детьми.

Сначала предполагаемые влюбленные отправились в отпуск на Черное море. Причем Павел взял с собой детей от бывшей жены — четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея.

К слову, Агата тогда заявила, что отпускала сына и дочь только с их отцом. После совместного отдыха и вовсе стало известно, что Прилучный и Карпович съехались.

Правда, потом в окружении артиста рассказали, что пара решила спешно переехать. Якобы Мирославе не нравилось жить в доме, где раньше жила Агата Муцениеце.

Сейчас девушка уже забыла про старые обиды и спокойно себе живет, наслаждается жизнью и новым годом, уже без Павла Прилучного, так как поговаривают, что они расстались.

Источник: 1 Минута