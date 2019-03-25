Эскиз "Музы" Пикассо выставили на аукцион в Париже за 300 тысяч евро

Редкий рисунок испанского художника Пабло Пикассо продадут на аукционе Christie's в Париже. Торги состоятся 28 марта. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации издания, этот эскиз, выполненный тушью, оценивается в 250-300 тысяч евро. Его первым владельцем был друг Пикассо и его агент Даниель Анри Канвейлер, которому художник подарил этот эскиз. В настоящее время он принадлежит Музею современного искусства Нью-Йорка.

Рисунок, размер которого 26х33,3 см, называется "Флейтистка и обнаженная фигура", он датирован октябрем 1932 года и относится к сюрреалистическому периоду творчества Пикассо. Этот год, как подчеркивают эксперты, был особенно плодотворным в жизни художника.

Данная работа посвящена подруге Пикассо Марии-Терезе Вальтер. "В тот день, когда я встретил Марию-Терезу, я понял, что передо мной то, о чем я всегда мечтал", - говорил художник. Помимо данного рисунка, Пикассо посвятил своей "Музе" такие известные работы, как "Зеркало" (1932, частное собрание), "Девушка перед зеркалом" (1932, Музей современного искусства Нью-Йорка), а также скульптуру "Женщина с вазой".

"Высокое качество этой работы в сочетании с ее престижным происхождением, несомненно, вызовет интерес у многих международных коллекционеров, присутствующих в Париже", - уверен Антуан Лебутейе, директор департамента импрессионизма и современного искусства Christie's.

Источник: strana.ua

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