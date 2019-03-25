Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 83

Эскиз "Музы" Пикассо выставили на аукцион в Париже за 300 тысяч евро

Эскиз Музы Пикассо выставили на аукцион в Париже за 300 тысяч евро

Редкий рисунок испанского художника Пабло Пикассо продадут на аукционе Christie's в Париже. Торги состоятся 28 марта. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации издания, этот эскиз, выполненный тушью, оценивается в 250-300 тысяч евро. Его первым владельцем был друг Пикассо и его агент Даниель Анри Канвейлер, которому художник подарил этот эскиз. В настоящее время он принадлежит Музею современного искусства Нью-Йорка.

Рисунок, размер которого 26х33,3 см, называется "Флейтистка и обнаженная фигура", он датирован октябрем 1932 года и относится к сюрреалистическому периоду творчества Пикассо. Этот год, как подчеркивают эксперты, был особенно плодотворным в жизни художника.

Данная работа посвящена подруге Пикассо Марии-Терезе Вальтер. "В тот день, когда я встретил Марию-Терезу, я понял, что передо мной то, о чем я всегда мечтал", - говорил художник. Помимо данного рисунка, Пикассо посвятил своей "Музе" такие известные работы, как "Зеркало" (1932, частное собрание), "Девушка перед зеркалом" (1932, Музей современного искусства Нью-Йорка), а также скульптуру "Женщина с вазой".

"Высокое качество этой работы в сочетании с ее престижным происхождением, несомненно, вызовет интерес у многих международных коллекционеров, присутствующих в Париже", - уверен Антуан Лебутейе, директор департамента импрессионизма и современного искусства Christie's.

 

Источник: strana.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове на подиум впервые вышла футбольная команда
Сегодня 09:25    103
Футболисты выступят моделями на «Kharkiv Fashion»
20.03.2019 07:58    120
В Харькове стартует «Французская весна»
19.03.2019 07:10    198
The New York Times рекомендует книгу харьковского писателя
12.03.2019 08:14    209
Деталізація вражає: у Харкові подружжя створює першу в Україні армію Богдана Хмельницького в мініатюрі
11.03.2019 09:39    213
В Харькове покажут "Восходящие потоки"
08.03.2019 10:23    196
У Харкові визначають фіналістів всеукраїнського дизайнерського конкурсу (ВІДЕО)
06.03.2019 08:36    122
Харьковской областной филармонии назначили руководителя
01.03.2019 07:39    280
У Харкові презентували благодійну виставу (ВІДЕО)
14.02.2019 09:04    197
У столичній підземці презентовано проект "КВАНТОВИЙ СТРИБОК ШЕВЧЕНКА"
13.02.2019 07:47    255
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 