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15.05.2021 19:40
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Есть ли на самом деле дети у Таюне: кто родил Олегу Виннику сына Юлиана. Вся правда про жизнь Таисии Сватко

Есть ли на самом деле дети у Таюне: кто родил Олегу Виннику сына Юлиана. Вся правда про жизнь Таисии Сватко

Семья Олега Винника - это настоящая тайна для его поклонников. Мужчина до сих пор не хочет раскрывать все карты своего брака. Считается, что его тайной женой является Таисия Сватко, которую мы знаем и любим под псевдонимом Таюне.

Есть ли на самом деле дети у Таюне: кто родил Олегу Виннику сына Юлиана. Вся правда про жизнь Таисии Сватко Олег Винник и Таюне. Фото взято на просторах сети. 

На концертах эта пара ведет себя очень мило: улыбки, незаметные объятия, переглядывания - все как будто говорит, что они пара. Тем не менее, до сих пор ни один из них так и не признался, что чувствует друг к другу.

Есть ли на самом деле дети у Таюне: кто родил Олегу Виннику сына Юлиана. Вся правда про жизнь Таисии Сватко Олег Винник и Таюне. Фото взято на просторах сети. 

Если Олега часто приглашают на интервью и по крупицам можно собрать его биографию, то жизнь Таюне - настоящий ящик Пандоры, который под силу разгадать не каждому.

Считается, что у женщины есть сын.

Есть ли на самом деле дети у Таюне: кто родил Олегу Виннику сына Юлиана. Вся правда про жизнь Таисии Сватко Таюне с сыном от Олега Винника Юлианом. Фото взято на просторах сети. 

Действительно в прошлом году случайно попала в сеть информация про некого Юлиана Винника - спортсмена и пловца из Германии. Мальчик - 2004 года рождения и проживает в Берлине.

Известно, что в 2005 году Олег Винник, давая интервью немецкому изданию, рассказал, что у него есть годовалый сын и жена, которых он хотел забрать в Берлин.

Есть ли на самом деле дети у Таюне: кто родил Олегу Виннику сына Юлиана. Вся правда про жизнь Таисии Сватко Юлиан Винник - фото с сайта спортивной школы. 

Впрочем приписывали, что у Таюне есть взрослая дочь. Но информацию очень быстро опровергли. Тем не менее с сыном - загадка. Музыканты не подтверждают, но и не оспаривают эти слухи.

Источник: 1 Минута

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