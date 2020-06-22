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"Есть своя правда". Джоли призналась, почему рассталась с Питтом

Есть своя правда. Джоли призналась, почему рассталась с Питтом

Голливудская актриса Анжелина Джоли рассказала, почему развелась с мужем Брэдом Питтом.

Об этом актриса рассказала журналу Vogue.

"Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети – это шесть очень смелых и сильных молодых людей", – заявила Джоли.

Несколько лет экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросе опеки над детьми. Их бракоразводный процесс начался в 2016 году. Сейчас же между Анджелиной и Брэдом установились хорошие отношения.

Как известно, у пары трое родных и трое приемных детей. Старшая родная дочь Шайло накануне сменила пол, после чего и младшая - Вивьен - выразила подобное желание. 

Напомним, актриса Анджелина Джоли призналась, что ее семья сейчас "ненормальная", но при этом она старается восстановить здоровую атмосферу в доме. Также актриса подробно рассказала о старшем сыне Мэддоксе. Напомним, бракоразводный процесс голливудских актеров начался со ссоры Мэддокса с отцом на борту самолета. 

 

Источник: strana.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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