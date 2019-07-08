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Есть вопрос: когда лучше всего заниматься сексом?

Есть вопрос: когда лучше всего заниматься сексом?

Исследование, проведённое брендом секс-игрушек Lovehoney с участием 2300 человек, показало, что сексуальное желание мужчин наиболее высокое в период между 6 и 9 часами утра, а его пик приходится на 7:54 утра. Засекайте и не пропустите это время! Данное утверждение объясняется тем, что в ранние часы в мужском организме происходит максимальная выработка тестостерона.

С женщинами дела обстоят несколько иначе: пик сексуального возбуждения припадает на вечернее время, между 23:00 и 2 часами ночи.

Насколько достоверны эти данные и существует ли оптимальное время для занятия сексом?

«Первобытные люди не занимались сексом ночью до тех пор, пока они не открыли для себя огонь. Это было примерно 1,6 миллиона лет назад», — рассказывает антрополог и старший научный сотрудник Института Кинси Хелен Фишер.

Согласно исследованиям экспертов эволюционной биологии, наши предки занимались сексом в обеденное время: «Они просыпались, ели, занимались сексом, а потом общались между собой».

В то время единственная цель, которая преследовала общение, — желание размножаться и производить потомство. Но было одно «но» — постоянная угроза со стороны хищников, которая заставляла первобытных людей быть более шустрыми.

В наше время мы, к счастью, не ограничены угрозой надвигающегося разъярённого мамонта, а утренний и ночной секс имеет ряд своих преимуществ.

По словам Дебби Хербеника, доктора философии, исследователя секса и профессора Университета Индианы, секс снижает стресс и укрепляет иммунную систему, тем самым защищая организм от инфекций. К тому же после полового акта в мужском и женском организме увеличивается выработка гормонов, связанных с нормализацией сна (пролактина, мелатонина и вазопрессина). Поэтому, если вы подолгу не можете уснуть ночью или, наоборот, вам тяжело подниматься утром, займитесь сексом.

Что касается лучшего времени для секса, эксперты единогласны: лучшее время то, которое подходит вам и вашему партнёру.

«Кто-то предпочитает заниматься сексом утром, кто-то предпочитает оставлять это дело на конец дня. Другие же приходят домой, расслабляются, а затем полностью сосредотачиваются на сексе. И это совершенно нормально!» — объясняет секс-терапевт Шеннон Чавес.

Источник: anywellmag.com

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Темы: секс

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