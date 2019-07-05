Есть вопрос: сколько должен длиться секс?

Секс — это очень индивидуальная вещь, и каждый самостоятельно определяет для себя границы «как» и «сколько». Но у учёных всё же имеются кое-какие сведения о том, сколько в среднем должен длиться секс.

Так, сообщество канадских и американских сексологов провело исследование о средней продолжительности секса. Они отбросили длительность прелюдии и других видов секса, посчитав только продолжительность вагинального. Оптимальная цифра — от 3 до 7 минут. Вагинальный секс, который длится от 1 до 2 минут, сексологи назвали «слишком коротким», а секс, который длится от 10 до 30 минут, «слишком длинным».

Добавим, что куда более важно расслабиться и получать удовольствие, а не смотреть на часы и следовать каким-то нормам.

Кстати, согласно опросам, более 60% людей считают, что брак без секса невозможен.

Источник: anywellmag.com

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