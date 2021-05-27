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«Это мои корни»: 50-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась подробностями родов

«Это мои корни»: 50-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась подробностями родов

Наоми Кэмпбелл 18 мая впервые стала мамой — супермодель родила дочь. Имя девочки пока не озвучивается, как и любые другие детали. Кто отец ребенка, тоже неизвестно.

Поговаривают, что возлюбленным Кэмпбелл является бизнесмен из Нью-Йорка. Именно у него и будет жить недавно увеличившаяся семья.

Ранее источники сообщали, что супермодель пыталась стать матерью более 10 лет, но получилось это у нее только сейчас. На своем канале в YouTube Наоми впервые поделилась подробностями о родах.

По словам Кэмпбелл, музыка всегда утешает и поддерживает ее, а также помогает пережить радостные моменты. Для такого особого случая, как рождение первенца, Наоми тоже подобрала трек.

«Как только я родила, сразу начала слушать Боба Марли. Это мои корни, понимаете?» — призналась модель подписчикам.

Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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